«تلغراف»: مطار دبي يوظف أحدث التقنيات للارتقاء بخدمات المسافرين

المصدر: دبي – البيان

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أكدت صحيفة «تلغراف» البريطانية أن مطار دبي الدولي يوظف أحدث التكنولوجيا لتحسين تجارب المسافرين، مثل تقنيات التعرف إلى الوجه التي تسهّل عمليات تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرة، وغيرها من إجراءات السفر، وكذلك الماسحات الضوئية الحديثة لحقائب اليد.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى مواصلة مطار دبي الدولي اعتماد التقنيات المتقدمة في مختلف العمليات التشغيلية ومن ضمنها تقنيات المقاييس الحيوية، حيث ساهمت تقنية البوابات الذكية في تسريع الوقت الزمني لإتمام إجراءات السفر، استناداً إلى كفاءة وسرعة مركز التحكم في.

وسجل المطار مؤشرات قوية خلال النصف الأول من العام الجاري خاصة في فترات الذروة حيث جاءت المدة الزمنية لانتظار 96% من المسافرين لمدة أقل من 5 دقائق عند كاونترات مراقبة الجوازات في حين كان متوسط وقت الانتظار عند بوابات التفتيش الأمني عند المغادرة أقل من 3 دقائق لـ 97% من الركاب.

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