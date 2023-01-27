«دناتا» تستثمر 10 ملايين دولار لخدمة مبنى الركاب بمطار زنجبار

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت «دناتا»؛ المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر، بإطلاق عملياتها في مطار عبيد أماني كرومي الدولي في زنجبار بتنزانيا، مع شركائها «الإمارات للترفيه بالتجزئة» و«سيغاب»؛ المشروع المشترك بين البنية التحتية للمطارات ومتخصصي العمليات «إيغيس»، ومدير صندوق الأسهم الخاصة «مديرو الاستثمار في البنية التحتية الأفريقية».

وقام الدكتور حسين علي مويني رئيس زنجبار ورئيس المجلس الثوري، بقص الشريط التقليدي إيذاناً بافتتاح مبنى المطار الجديد رسمياً، بحضور ستيف ألين، الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا، وعدد من المسؤولين الحكوميين ومسؤولي إدارة المطار.

وستعمل الشركات الثلاث معاً لتقديم خدمات ذات مستوى عالمي لشركات الطيران والركاب في المحطة الدولية المشيدة حديثًا T3 في مطار زنجبار عبيد أماني كرومي.

ومن المتوقع أن تسهم الشراكة بشكل كبير في تحقيق هدف الحكومة المتمثل في تعزيز قطاعي التجارة والسياحة. وأوجدت استثمارات «دناتا» و«الإمارات للترفيه بالتجزئة» و«سيغاب»، التي زادت على 10 ملايين دولار، حتى الآن نحو 500 فرصة عمل محلية مع الشركات.

وتوفر دناتا الخدمات الأرضية ومناولة الركاب والبضائع، لعملاء الخطوط الجوية في زنجبار. كما أطلقت «دناتا»، بالإضافة إلى ذلك، خدمات الاستقبال والمساعدة والصالة من خلال «مرحبا»، علامتها التجارية للضيافة في المطارات.

وأبرمت شركة «الإمارات للترفيه بالتجزئة» شراكة مع «إم إم آي» بصفتها صاحبة امتياز رئيسي لجميع المأكولات والمشروبات، وبضائع السوق الحرة والمنافذ التجارية في المحطة T3. وطوّرت الشركات، بالتعاون مع «إيت إنك»، تجربة سفر مبتكرة وغامرة «زوما»، مصممة لإمتاع العملاء في المطار، ذلك أن كل متجر في «مناطق زوما»، مستوحى من روائح ونكهات وتقاليد الجزيرة.

وبالإضافة إلى هذه المنافذ، اختارت «الإمارات للترفيه بالتجزئة» و«إم إم آي» أفضل بائعي التجزئة من الجزيرة لتسليط الضوء على بعض أفضل ما تقدمه زنجبار.

وقامت «دناتا» بتوظيف وتدريب أكثر من 340 من الكوادر المحلية، ونشرت أسطولاً يضم أكثر من 120 قطعة من معدات الدعم الأرضي في مطار زنجبار. وسوف توسع عملياتها وفريقها تدريجياً، حيث تتوقع أن تتعامل بحلول عام 2024 مع أكثر من 4000 رحلة طيران سنوياً بفريق يضم أكثر من 400 موظف متخصص في المطار.

وتستثمر «دناتا» أيضاً في تطوير منشأة حديثة لتقديم خدمات الشحن في المطار، ودعم التجارة والشركات المحلية. ومن المقرر اكتمال مركز الشحن العام المقبل.

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