«سياحة الشارقة» تطلق المنافسة للارتقاء بخدمات الضيافة في منشآتها الفندقية

المصدر: الشارقة - البيان

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فتحت «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» باب المنافسة بين فنادق ومنتجعات الإمارة لتقديم خبرات أبرز طُهاتها بهدف إثراء تجربة إقامة السيّاح والنزلاء في منشآتها الفندقية، وتوفير خيارات متنوعة لأرقى الأطباق والنكهات المستوحاة من الثقافتين العربية والعالمية.

وفي هذا الإطار، نظّمت الهيئة، النسخة الأولى من مسابقة «اطبخ» في «جزيرة العلم» بالشارقة أمس الأربعاء حيث شهدت مشاركة نخبة من طهاة مجموعة من الفنادق والمنتجعات المميزة والمعروفة العاملة في الإمارة، إذ قدّموا وصفات عالمية مبتكرة بطابع إماراتي معاصر.

وأعدّ الطهاة المشاركون، في أجواء تنافسية، مجموعة من الأطباق العالمية التي امتزجت فيها المكونات المحلية في لوحة أبرزت تمازج الثقافات التي تحتضنها الشارقة بمختلف ألوانها وأطيافها، تنوّعت فيها النكهات وتميّزت بفن التقديم والطهيّ.

منافسات

وضمت المنافسات طهاة يعملون في عدد من فنادق الإمارة من فئة 4 و5 نجوم، وهي «منتجع كورال بيتش» و«فندق البيت»، و«المجاز بريميير للشقق الفندقية»، و«فندق الحمراء»، و«قصر الشارقة»، و«هوليداي إنترناشيونال»، و«غولدن توليب»، و«دبل تري باي هيلتون»، و«كورنيش الشارقة».

وأشرف على الطهاة المشاركين لجنة تحكيم جمعت نخبة من الطهاة الإماراتيين والمسؤولين السّياحيين، وهم، الشيف طلال كوكاش، تنفيذي أول في «مجموعة الشارقة للضيافة» في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، والشيف سعود المطروشي، الطاهي التنفيذي الرئيس في قسم تموين الطائرات بـ«طيران الإمارات»، بالإضافة إلى أماني الحمادي، تنفيذي أول في إدارة المعايير السياحية في «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة».

وتهدف «هيئة الإنماء التجاري والسياحي» من خلال تنظيم هذه المسابقة في نسختها الأولى، إلى تعزيز خدمات الضيافة في الإمارة، ودعم الإبداع والابتكار في مجال إعداد الأطعمة وفن التقديم، وإلهام المواهب المبدعة من الطهاة بالتجديد والتنويع، والاستفادة من الممارسات والخبرات العالمية من مختلف الثقافات في مجالات الضيافة وفنون الطهيّ وإعداد الأطعمة.

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