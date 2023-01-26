دناتا تستثمر 10 ملايين دولار لخدمة مبنى الركاب الجديد بمطار زنجبار

المصدر: وام

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احتفلت “دناتا” - المزود العالمي الرائد لخدمات الطيران والسفر -.. اليوم بإطلاق عملياتها في مطار عبيد أماني كرومي الدولي في زنجبار مع شركائها "الإمارات للترفيه بالتجزئة Emirates Leisure Retail" و"سيغاب SEGAP" المشروع المشترك بين البنية التحتية للمطارات ومتخصصي العمليات "إيغيس Egis" ومدير صندوق الأسهم الخاصة "AIIM مديرو الاستثمار في البنية التحتية الأفريقية".

وقام فخامة الدكتور حسين علي مويني رئيس زنجبار ورئيس المجلس الثوري بقص الشريط التقليدي إيذانا بافتتاح مبنى المطار الجديد رسميا بحضور ستيف ألين الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا وعدد من المسؤولين الحكوميين ومسؤولي إدارة المطار.

وستعمل الشركات الثلاث معا لتقديم خدمات ذات مستوى عالمي لشركات الطيران والركاب في المحطة الدولية المشيدة حديثا T3 في مطار زنجبار عبيد أماني كرومي الدولي ومن المتوقع أن تساهم هذه الشراكة بشكل كبير في تحقيق هدف الحكومة المتمثل في تعزيز قطاعي التجارة والسياحة.

وأوجدت استثمارات دناتا والإمارات للترفيه بالتجزئة وسيغاب التي زادت على 10 ملايين دولار أمريكي حتى الآن نحو 500 فرصة عمل محلية مع الشركات.

وتوفر دناتا الخدمات الأرضية ومناولة الركاب والبضائع الشهيرة بجودتها عالمياً لعملاء الخطوط الجوية في زنجبار ما يضمن عمليات آمنة وفي الوقت المناسب للرحلات وتجربة سفر ممتازة للمسافرين.

كما أطلقت دناتا بالإضافة إلى ذلك خدمات الاستقبال والمساعدة والصالة من خلال "مرحبا" علامتها التجارية للضيافة في المطارات وذلك لمساعدة الركاب على تعزيز تجاربهم والاستمتاع برحلات سلسة في المطار من إجراءات السفر وحتى الصعود إلى الطائرة.

ودخلت "سيغاب" في شراكة تقنية لمدة 10 سنوات مع هيئة مطارات زنجبار ZAA لإدارة وتشغيل مطاري زنجبار وبيمبا.

وسيعمل التحالف كشريك طويل الأجل للمساعدة في تعزيز مكانة زنجبار كوجهة سياحية رائدة وتحسين أداء المطار في جميع المجالات بما في ذلك تجربة الركاب والتشغيل والربحية وغيرها وتعزيز البنية التحتية للمطارات وخدماتها.

وأعرب ستيف ألين الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا ورئيس شركة "الإمارات للترفيه بالتجزئة" و"إم إم آي" عن سعادته بالاحتفال بإطلاق خدمات المطار وعروض التجزئة مع شركائنا في مبنى المطار الجديد والمتطور في زنجبار ...معربا عن ثقته من أن الاستثمار إلى جانب الالتزام بالسلامة والجودة والتميز في الخدمة سيكون له تأثير إيجابي كبير على قطاعات النقل والسياحة والتجارة في زنجبار كما سيحقق فوائد كبيرة للمجتمع المحلي والشركات وستواصل دناتا جهودها لتقديم خدمات ذات مستوى عالمي باستمرار وكسب ثقة وولاء عملاء الخطوط الجوية والمسافرين وأن نكون الخيار المفضل في زنجبار.

وقامت دناتا بتوظيف وتدريب أكثر من 340 من الكوادر المحلية ونشرت أسطولا يضم أكثر من 120 قطعة من معدات الدعم الأرضي في مطار زنجبار وستوسع عملياتها وفريقها تدريجياً حيث تتوقع أن تتعامل بحلول عام 2024 مع أكثر من 4000 رحلة طيران سنويا بفريق يضم أكثر من 400 موظف متخصص في المطار.

يذكر أن دناتا تستثمر أيضا في تطوير منشأة حديثة لتقديم خدمات الشحن في المطار ودعم التجارة والشركات المحلية.

وسيلبي مركز الشحن المقرر اكتماله في عام 2024 أعلى معايير الصناعة لضمان مناولة مختلف البضائع بكفاءة وأمان بما في ذلك المواد سريعة العطب والأدوية والسلع الخطرة والحيوانات الحية ومحركات الطائرات والمركبات.

وتساهم مجموعة دناتا في قطاع السياحة في زنجبار منذ عقود من خلال شركاتها العالمية للسفر.

وقامت "دناتا للسفريات" المزود الرائد لخدمات السفر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بتسهيل الرحلات الجوية وحجوزات الفنادق وبرامج العطلات لآلاف المسافرين إلى زنجبار في عام 2022.

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