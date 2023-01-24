حضور قوي للسعودية بسوق السفر العربي 2023

المصدر: دبي- البيان

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يشهد سوق السفر العربي حضوراً قوياً للسعودية في ظل مشاركة مجموعة كبيرة من الشركات العارضة السعودية، بما في ذلك الخطوط السعودية وطيران ناس وشركة أسماء للضيافة وعين الرياض وشركة الأمد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند وآي تريب ودور للضيافة وشركة سدانه العقارية وغيرها الكثير.

وسجلت السعودية عدداً قياسياً من الوافدين والزوار الدوليين أكثر من أي دولة عربية أخرى خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، حيث يستهدف المسؤولون الحكوميون في المملكة استقطاب 100 مليون زائر سنوياً بحلول نهاية هذا العقد، ونظراً لهذه الأرقام غير المسبوقة فسيمثل قطاع السياحة المزدهر في المملكة نقطة تركيز رئيسية خلال معرض سوق السفر العربي 2023، الذي سيعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 1 إلى 4 مايو.

وستنعقد القمة السعودية لهذا العام على خشبة المسرح العالمي لسوق السفر العربي، حيث سيتم تسليط الضوء من خلالها على أهمية المملكة في إعادة تشكيل المشهد الإقليمي للسفر والسياحة الآن بعد أن بدأت المشاريع الضخمة على قدم وساق. وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: ستوفر القمة السعودية لسوق السفر العربي 2023 منصة مثالية يمكن من خلاله لمتخصصي السفر وصانعي السياسات من جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجها استكشاف الفرص والتحديات في قطاع السياحة المتنامي في المملكة. ونتوقع أن يكون للسعودية تمثيل قوي في النسخة القادمة من معرض سوق السفر العربي بدءاً من التطورات الضخمة القادمة مثل: مشروع نيوم والبحر الأحمر إلى كيفية تعزيز أحدث إصلاحات وتعديلات التأشيرات في المملكة المتعلقة بقطاع السفر.

وتظهر الأرقام الصادرة عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن السعودية استقطبت أكثر من 18 مليون زائر في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، تليها الإمارات بـ (14.8 مليون سائح) والمغرب بـ (11 مليون سائح) التي احتلت المرتبة الثانية والثالثة في المنطقة على التوالي.

وارتفع الإنفاق السياحي في السعودية أيضاً العام الماضي، حيث وصل إلى 7.2 مليارات دولار في النصف الأول 2022 وفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة الاستثمار. وسيسلط نخبة من أبرز خبراء السفر من جميع أنحاء العالم الضوء على هذه الإحصائيات كجزء من سلسلة الجلسات وحلقات النقاش التي تركز على السعودية.

سيستكشف برنامج سوق السفر العربي كيفية تطوير اتجاهات السفر المستدامة المبتكرة تماشياً مع شعار المعرض لهذا العام «»العمل نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية)، مما يسمح للمندوبين بتحديد استراتيجيات النمو في القطاعات الرأسية الرئيسية مع توفير منصة مثالية للخبراء الإقليميين لاستكشاف مستقبل مستدام في المستقبل من خلال مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب28)، الذي سينعقد في نوفمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.

وأعلن سوق السفر العربي إضافة فئة الاستدامة للجوائز ولأول مرة في تاريخه للجوائز السنوية التي يتم فيها تكريم للشركات العارضة لعام 2023، وسيتم التعرف على الشركات العارضة بناءً على مدى نظرها في التأثير البيئي لأجنحتها، فضلاً عن جهودها للحد من انبعاثات الكربون الخاصة بها.

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