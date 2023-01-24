فنادق أبوظبي تستقبل 4.1 ملايين نزيل في 2022 بإيرادات 5.4 مليارات درهم

المصدر: وام

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استقبلت فنادق أبوظبي 4.1 مليون نزيل فندقي خلال العام الماضي 2022 بنمو 24% مقارنة بالعام 2021، وفق بيانات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وأظهرت بيانات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن الإيرادات الفندقية زادت إلى 5.4 مليار درهم في العام الماضي 2022، بارتفاع نسبته 23% مقارنة بالعام 2021.

وأوضحت الإحصائيات أن فنادق أبوظبي سجلت معدلات إشغال بنسبة 70% خلال العام الماضي بزيادة بنسبة 0.2% مقارنة بالعام 2021، في حين سجل متوسط الإقامة الفندقية للنزلاء نحو 3 ليال للنزيل الواحد، وبلغ متوسط الإيرادات للغرفة المتاحة 263 درهماً بزيادة بنسبة 19%.

واستحوذ مواطنو دولة الإمارات على النصيب الأكبر من نزلاء فنادق العاصمة خلال العام الماضي بحصة تبلغ 29% أو ما يعادل 1.182 مليون نزيل.

وعلى صعيد الجنسيات غير الإماراتية، حلّت الجنسيات الهندية في الصدارة بحصة 12% أو ما يوازي 480 ألف نزيل بزيادة بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من 2021، ثم بريطانيا ومصر والفلبين والسعودية بحصة 4% لكل سوق بواقع 179 ألف نزيل بريطاني بنمو 71%، و169 ألف نزيل مصري بنمو 11%، و160 ألف نزيل فلبيني، و145 ألف نزيل سعودي بارتفاع 184%.

وبحسب بيانات الدائرة، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز السادس بواقع 118 ألف نزيل بنمو 47%، ثم باكستان 116 ألف نزيل بزيادة 17%، والأردن 88 ألف نزيل بارتفاع 6%، وسلطنة عمان 73 ألف نزيل بزيادة 160%، وروسيا 73 ألف نزيل بنمو 264%.

وبحسب بيانات الدائرة، حققت فنادق الخمس نجوم نمواً في عدد النزلاء بنسبة 32% إلى 1.794 مليون نزيل خلال العام الماضي، وبلغ متوسط الإشغال 63% بنمو بنسبة 2%، فيما سجلت فنادق الـ4 نجوم زيادة في عدد النزلاء بنسبة 21% إلى 1.27 مليون نزيل وبلغ متوسط الأشغال 78% بارتفاع بنسبة 1%.

وارتفع عدد نزلاء الفنادق من فئات النجمة الواحدة، والنجمتين والثلاث نجوم بنسبة 18% إلى 623 ألف نزيل في 2022، ووصل متوسط الأشغال إلى 73%، وسجلت الشقق الفندقية نمواً بنسبة 13% بعدد النزلاء إلى 387 ألف نزيل، ووصل متوسط الأشغال إلى 80%.

واستحوذت مدينة أبوظبي على النصيب الأكبر من نزلاء الفنادق بواقع 3.573 مليون نزيل خلال العام الماضي بنمو بنسبة 27%، فيما بلغ عدد نزلاء فنادق منطقة العين نحو 365 ألف نزيل بزيادة 8%، ووصل عدد نزلاء فنادق منطقة الظفرة لنحو 136 ألف نزيل بارتفاع بنسبة 16%.

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