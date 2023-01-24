مطارات أبوظبي تؤكد التزامها بدعم استراتيجية أصحاب الهمم 2020 - 2024

المصدر: أبوظبي- البيان

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أكدت مطارات أبوظبي التزامها بدعم استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020 - 2024، في الذكرى الثانية لإطلاق هذه الاستراتيجية من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك بتوقيعها وثيقة تعهد مشتركة، إلى جانب 12 جهة بارزة وشريكاً استراتيجياً.

وقد أكدت مطارات أبوظبي التزامها بالمساهمة الفعالة في تطبيق استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، من خلال دعم مبادرة «تجربة السفر الجوي الدامجة»، التي تندرج تحت محور الوصول الشامل، بقيادة دائرة البلديات والنقل، وشملت جهود مطارات أبوظبي لدعم المبادرة، عبر توفير مجموعة من الوحدات الحسية الحديثة، ومناطق انتظار جديدة، وإدخال تعديلات على مناطق تحميل وتنزيل الركاب، كما واصلت مساعيها لتحسين تجربة السفر للركاب محدودي الحركة في مطار أبوظبي الدولي، والمطارات الأخرى في الإمارة، لتقديم تجربة سفر جوي دامجة لأصحاب الهمم

حرص مستمر

وقال المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بمطارات أبوظبي: «نفخر بترسيخنا رسمياً لالتزامنا باستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، ونتطلع قدماً لتمكين المزيد من أصحاب الهمم في المستقبل، في إطار حرصنا المستمر لدعم التغيير الاجتماعي، والتحول نحو مجتمع دامج لأصحاب الهمم من جميع النواحي».

وانضمت مطارات أبوظبي إلى 25 جهة حكومية أخرى في برنامج استراتيجي، لبناء القدرات، أطلقته دائرة تنمية المجتمع، بالتعاون مع منظمة «ورلد انيبيلد»، بهدف الالتزام بمعايير موحدة لمراعاة وتعميم الإعاقة في السياسات والبرامج والمؤشرات والبيانات، لضمان تنفيذ المبادرة وفقاً للتوجهات العالمية وأفضل الممارسات.

دعوة لحلول مبتكرة

وقالت الدكتورة ليلى عبد العزيز الهياس المديرة التنفيذية لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي: «نفخر بانضمام مطارات أبوظبي شريكاً رئيسياً لنا في تنفيذ الاستراتيجية، والعمل بجد، لضمان تمتع أصحاب الهمم وعائلاتهم بتجربة سفر دامجة وسلسة، وندعو جميع الجهات لمواصلة جهودها لتنفيذ حلول مبتكرة، لتحويل الإمارة إلى مجتمع دامج، والحرص على تمكين أصحاب الهمم».

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