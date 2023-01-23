30 مليون عضو بـ«سكاي واردز طيران الإمارات»

المصدر: دبي- البيان

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حقق «سكاي واردز طيران الإمارات» رقماً قياسياً جديداً، حيث يزيد عدد أعضائه الآن على 30 مليون عضو حول العالم، واحتفالاً بهذا الإنجاز أعلن برنامج مكافأة ولاء عملاء طيران الإمارات، وفلاي دبي عن عروض قيمة لأعضائه، بما في ذلك فرصة للفوز بمليون ميل سكاي واردز.

وتطور «سكاي واردز طيران الإمارات» على مدار العقدين الماضيين، ليصبح واحداً من أشهر برامج الولاء شهرة في العالم، وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: «هذا إنجاز كبير لنا، ويسعدنا رد الجميل لأعضائنا المخلصين، الذين لعبوا دوراً محورياً في نجاحنا، وذلك بتقديم عروض قيمة هذا الشهر، تشمل فرصة للفوز بمليون ميل، وترقيات مجانية إلى درجة الأعمال، وترقيات فئة مجانية والكثير غيرها، ونحن فخورون بهذا الإنجاز ونتطلع قدماً إلى الأمام».

وتقدم طيران الإمارات أيام 30 و31 يناير و1 فبراير للركاب على رحلات محددة كعكات خاصة على متن الطائرة، واحتفالاً بالإنجاز سيطلق البرنامج مفاجآت رائعة حتى 4 فبراير، تشمل مليون ميل: الجائزة الكبرى من سكاي واردز! مسابقة من 23 يناير الجاري حتى 4 فبراير لفرصة الفوز بمليون ميل، ما يكفي للحصول على أكثر من 10 تذاكر ذهاب في درجة الأعمال من دبي إلى لندن. ويحظى حاملو بطاقات ائتمان «سكاي واردز طيران الإمارات» ذات العلامات التجارية المشتركة بفرص مضاعفة للفوز.

ويتوفر لأعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات»، الذين يسافرون إلى دبي أو عبرها في الفترة أيام 30 و31 يناير الجاري و1 فبراير، فرصة الفوز بمزيد من المكافآت، وسوف يفوز بمكافأة كل من يجد الملصق الأحمر «30 مليون» على أمتعته عند الوصول إلى مطارات دبي، ويشمل ذلك 30 ألف ميل إضافي، حيث يمنح البرنامج مزيداً من الأميال مع 300 ألف ميل للاستفادة منها، وعلى مدى 3 أيام ستتاح الفرصة لعشرة أعضاء لربح 30 ألف ميل لكل منهم، 10 فرص لدخول مجاني إلى بعض من أفضل العروض على سكاي واردز+، بما في ذلك أميال المكافآت ومكافآت الرحلات الجوية ودخول إلى الصالات، 30 ترقية إلى الفئة الفضية: ترقية مجانية من «سكاي واردز طيران الإمارات» إلى الفئة الفضية هذا الشهر وفتح الباب أمام مزايا ومكافآت رائعة، 30 ترقية مجانية مفاجئة للسفر في درجة الأعمال. وهناك أيضاً 30 قسيمة مجانية لخدمة السيارة مع سائق: فرصة أمام الزوار لاستكشاف مدينة دبي النابضة بالحياة هذا الشهر، والتمتع بمواصلات مجانية راقية من وإلى مطارات دبي.

ويمكن للمسافرين مع فلاي دبي في 7 فبراير التطلع للحصول على مكافآت تشمل: 4 ترقيات إلى الفئة الفضية، 75 ألف ميل إضافي، وباقة سكاي واردز+ واحدة، ترقيتين مجانيتين إلى درجة الأعمال، 7 فرص لدخول صالة فلاي دبي للأعمال بمبنى الركاب 2.

180 دولة

ينتمي أعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات» إلى أكثر من 180 دولة، بما في ذلك: 3.7 ملايين عضو في المملكة المتحدة، و3 ملايين في الولايات المتحدة، و2.2 مليون في الإمارات، و2.1 مليون في أستراليا، و2.1 مليون عضو في الهند.

يجتذب برنامج الولاء في المتوسط أكثر من 120 ألف عضو جديد شهرياً، وخلال السنة المالية الماضية 2021/ 2022 وحدها استقبل أكثر من 1.4 مليون عضو جديد.

تذاكر ورياضات

واصل «سكاي واردز طيران الإمارات»، منذ إطلاقه في عام 2000، توسيع وتنويع شراكات علامته التجارية، لتزويد أعضائه بمزيد من الطرق لكسب واستبدال الأميال، ويرتبط برنامج الولاء حالياً مع أكثر من 150 شريكاً، بما في ذلك: 16 ناقلة جوية، وأكثر من 100 سلسلة فندقية، و33 شريكاً مالياً، و22 شريكاً للبيع بالتجزئة، وأنماط الحياة و7 شركاء لتأجير السيارات.

واستبدل الأعضاء، خلال السنوات من 2018 إلى 2022، أكثر من 140 مليار ميل مقابل مكافآت الرحلات الجوية، وأكثر من 1.8 مليار ميل على الإقامات الفندقية، وأكثر من 10 مليارات في منافذ البيع بالتجزئة، وأكثر من 150 مليون ميل على تجارب لا يمكن شراؤها بالمال، لحضور أحداث رياضية عالمية شهيرة، بما فيها بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وبطولة رولان غاروس، وبطولة غران بري ميامي وغيرها.

شراكة مع فلاي دبي

احتفلت طيران الإمارات وفلاي دبي مؤخراً بخمس سنوات من الشراكة الاستراتيجية، ومنذ عام 2017 استمتع أكثر من 11 مليون مسافر باتصال سلس، عبر الشبكة المشتركة لأكثر من 211 وجهة في 100 دولة. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حصل أكثر من 8.5 ملايين عضو «سكاي واردز طيران الإمارات» على 150 مليار ميل سكاي واردز، من خلال الشراكة.

وقامت طيران الإمارات بتفعيل اتفاقية المشاركة بالرمز مع «إير كندا»، ووسعت نطاق الشراكة، لتقديم مزايا برنامج الولاء لكل منهما، ونال «سكاي واردز طيران الإمارات» أكثر من 50 جائزة في مجال الصناعة، بفضل عروضه المبتكرة ذات المستوى العالمي.

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