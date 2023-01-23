2.23 مليار درهم الإنفاق على التسلية والمنتزهات الترفيهية بالمنطقة في 2023

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستعدّ حفل توزيع جوائز مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه والجذب السياحي (مينالاك) المرموق للعودة بنسخته الخامسة في 15 مارس 2023 في فندق «العنوان سكاي فيو»، وسط مدينة دبي. وكما عوّدنا كلّ عام، سيجمع حفل توزيع الجوائز كوكبةً من القادة والمبتكرين في قطاع الترفيه والتسلية الإقليمي، في سياق توقعات النمو القوية لقطاع الترفيه والتسلية في المنطقة، ووفقاً للرابطة الدولية لمدن الملاهي وأماكن الجذب السياحي «إيابا»، سيصل الإنفاق على الترفيه والتسلية والمنتزهات الترفيهية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 609 ملايين دولار أمريكي (2.23 مليار درهم) في عام 2023.

وأعلنت حكومة الإمارات عن خطط لجذب 40 مليون زائر سنوياً إلى الدولة بحلول عام 2040.

وباعتبارها الهيئة الإدارية لقطاع الترفيه والتسلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اكتسبت جوائز مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه والجذب السياحي (مينالاك) سمعةً واسعة بصفتها منصة تهدف إلى الاحتفال بالتميز في القطاع. وعلى مدى الأعوام الخمسة الماضية، غدت جوائز «مينالاك» نقطة تجمع لجميع الجهات المعنية في قطاع الترفيه والتسلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي سياق توقعات النمو الإيجابية والديناميكية المتزايدة في القطاع، ستحتفي جوائز «مينالاك» بالتميز في قطاع الترفيه والتسلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن 29 فئة.

وقال غسان عاصي، رئيس لجنة جوائز «مينالاك» والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات بشركة «ترامبو إكستريم»: «يشهد قطاع الترفيه والتسلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً كبيراً. وتضمّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأفضل في هذا المجال، ابتداءً بأطول إلى أسرع أفعوانية في العالم، ومروراً بإنشاء حديقة ثلجية في وسط الصحراء، ووصولاً إلى بناء مجمّعٍ ترفيهي عالمي المستوى في مدن مستقبلية. ومنذ نشأته، حقق حفل توزيع الجوائز نمواً وتطوّراً ملحوظين ليغدو محطّ تقدير قطاعنا، وتُعدّ الجوائز التي يمنحها تذكارات عالية القيمة».

ومن بين فئات الجوائز، سيتم فتح باب الترشّح لـ16 فئة حصرياً للمشغلين، بينما ستُتاح 6 فئات للمصنعين والموردين وستكون 6 فئات مفتوحة أمام كلٍّ من المشغلين والمصنعين. وفور إغلاق جولة الترشيح للجائزة، ستُقيّم لجنة تحكيم مرموقة الترشيحات وفقاً لمعايير محددة في كل فئة، وستمنح نقاطاً للموردين.

وتُعدّ زيادة عدد فئات الجوائز من 27 إلى 29 خير دليل على النمو المستمر في مناطق الجذب الترفيهية عالمية المستوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال كاميرون ميتشل، مؤسس شركة «كونسولت» الشرق الأوسط، تعليقاً على حالة قطاع الترفيه والتسلية الإقليمي وجوائز مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه والجذب السياحي «مينالاك»: «على مدى عقود عديدة، وضعت منطقة الشرق الأوسط سقفاً جديداً للمعايير الدولية في مجال الترفيه والتجارب خارج المنزل. وفي ظلّ التحوّل الجذري الذي يشهده قطاع الترفيه في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، تستعدّ المنطقة للحفاظ على نفس المعايير عالمية المستوى لعقود مُقبلة. وتؤدي جوائز (مينالاك) دوراً محورياً في الاحتفاء بنجاحات قطاعنا وتكريم قادة القطاع الذين وصلوا إلى آفاق جديدة، سواء في مستوى الخبرة أو الابتكار أو المسؤولية الاجتماعية للشركات أو الصحة والسلامة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز