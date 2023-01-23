إطلاق أطول رحلة سياحية نهرية في العالم للتعريف بالثقافة والتراث الهنديين.. فيديو

المصدر: البيان

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أطلقت في مدينة فاراناسي بولاية أوتار براديش الهندية الواقعة على ضفاف نهر الغانج الأسبوع الماضي أطول رحلة سياحية نهرية يبلغ طولها 3200 كيلومتر، وذلك على متن باخرة سياحية، بحسب ما أفادت بذلك قناة "روسيا اليوم" نقلا عن صحيفة The Pioneer الهندية.

ويشار إلى أن 33 سائحا سويسريا قاموا بالرحلة السياحية الأولى عبر نهر الجانغ و27 نهرا في الهند وبنغلاديش على متن باخرة MV Ganga Vilas، وستستغرق الرحلة النهرية 51 يوم وستنتهي في مدينة ديبروجاره بولاية آسام الهندية.

وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي شارك في مراسم افتتاح الرحلة السياحية النهرية عن طريق جسر الفيديو.

وقال رئيس الوزراء الهندي إن انطلاق أطول رحلة نهرية في العالم عبر 5 ولايات هندية يدشن عصر السياحة الجديد في الجمهورية.

والغاية من افتتاح الرحلة السياحية الجديدة هي إطلاع السياح على التراث الهندي الثقافي والحضاري الغني.

ويقضي برنامج الرحلة السياحية بزيارة 50 مركزا سياحيا، بما فيه تلك التي أدرجت على قائمة التراث الثقافي العالمي للأمم المتحدة والحدائق القومية والمدن مثل باتنا، ساهيجانغ، كولكاتا، غواهاتي ودكا.

إطلاق أطول رحلة سياحية نهرية في العالم للتعريف بالثقافة والتراث الهندي.. فيديوhttps://t.co/kwAOVX2zoP pic.twitter.com/MPerGdtXOk — البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) January 22, 2023

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