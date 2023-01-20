«ويز إير» تضيف وجهات عدة إلى شبكة رحلاتها

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت ويز إير أبوظبي تسيير رحلات جديدة من أبوظبي نحو أنطاليا في تركيا مع إعادة تسيير الرحلات إلى صلالة في عمان، ما يعكس التزام الشركة بتوسيع خيارات السفر المريحة وبأسعار مقبولة للجميع.

وتبدأ ويز إير تسيير رحلاتها نحو أنطاليا اعتباراً من 1 يونيو أيام الثلاثاء والخميس والسبت، في حين تنطلق الرحلات إلى صلالة ابتداءً من 1 يونيو أيام الاثنين والثلاثاء والخميس والسبت.

وتمنح إضافة الوجهات الجديدة المسافرين من محبي المغامرات فرصاً وتجارب سفر مميزة، وتتيح لعملاء الشركة خيارات سفر مريحة من أبوظبي إلى مختلف وجهات شبكة ويز إير المتميزة. كما توفر الرحلات الجديدة للسياح وسكان دولة الإمارات وتركيا وعُمان رحلات مريحة ومباشرة.

وتتوفر التذاكر حالياً عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وعلى تطبيق الشركة للهواتف المحمولة، بأسعار تبدأ من 129 درهماً. وتُسيّر ويز إير، منذ انطلاقها في يناير 2021، رحلاتها لأكثر من 37 وجهة تبعد أقصاها خمس ساعات عن أبوظبي، كما تعتمد خطط نمو طموحة لعام 2023.

وقال مايكل بيرلويس، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: «تسهم إضافة هذه الوجهات المميزة الجديدة إلى شبكتنا دائمة النمو في توفير خيارات متنوعة للتجارب الفريدة سواء داخل المدن الحافلة بالأنشطة أو الشواطئ الخلابة. تتميز ويز إير أبوظبي بقدرتها الكاملة على توفير تجارب سفر آمنة وبأسعار مقبولة، ونتطلع قُدماً للترحيب بكم على متن أسطولنا الحديث والمستدام قريباً».

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