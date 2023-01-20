فلاي دبي تنطلق إلى أحدث وجهاتها مدينتي كرابي وباتايا في تايلاند

المصدر: البيان

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بدأت فلاي دبي اليوم الجمعة رحلاتها الى مدينة كرابي وباتايا في تايلاند ، واللتين تعدان من الوجهات الشهيرة لقضاء العطلات لعشاق الشواطئ والمغامرات على حد سواء.

وتتميز باتايا بمنتجعاتها وفنادقها التي تطل على خليج باتايا فيما توفر كرابي الشواطئ الجميلة والمنحدرات الجيرية وغابات المنغروف الكثيفة، بينما توفر الرحلات الجديدة الى هاتين الوجهتين للمسافرين المزيد من الخيارات للسفرالى تايلند التي تعد خيارًا مفضلا للمسافرين من الامارات ودول مجلس التعاون ورابطة الدول المستقلة وأوروبا.

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