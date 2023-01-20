السياحة في أسبوع: زخم الفعاليات يضاعف أعداد الزوار والناقلات الوطنية تعزز وجهاتها

المصدر: وام

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واصل القطاع السياحي أداءه القوي خلال الأسبوع الماضي مستفيدا من تنوع الخيارات السياحية بالدولة وتصاعد زخم الأحداث والفعاليات الدولية التي أسهمت في استقطاب المزيد من الزوار والمشاركين من مختلف دول العالم.

وبرز خلال الأسبوع الجاري تتويج دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023، فيما واصلت الناقلات الوطنية عملية التوسع بوجهاتها العالمية وتنويع خيارات السفر أمام عملائها.

- فعاليات دولية

استضافت الإمارات خلال الأسبوع الجاري عددا من الفعاليات الدولية التي تميزت بمشاركة واسعة من صناع القرار والمختصين من مختلف دول العالم معززة مكانتها وجهة عالمية لسياحة الأعمال.

واختتمت أمس فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023" الذي جمع قادة دول وحكومات وصناع سياسات وخبراء بجانب مستثمرين ورواد أعمال وشباب من مختلف أنحاء العالم من أجل عقد سلسلة من الحوارات البناءة التي من شأنها الإسهام في تحقيق الحياد المناخي في المستقبل.

وشهدت دبي فعاليات الدورة الـ 24 للمعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة "إنترسيك" 2023، المعرض التجاري الرائد عالمياً في مجالات السلامة والأمن والحماية من الحرائق، الذي يجمع الآلاف من خبراء القطاع في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة دوليةً واسعة بأكثر من 1000 جهة عارضة من 55 دولةً مختلفة، بما فيها 10 أجنحة دولية من جميع أنحاء العالم.

- "أفضل وجهة"

تُوّجت دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من موقع "تريب أدفايزر" TripadvisorⓇ Travellers’ Choice Awards أكبر منصة للسفر في العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي، ما يعكس المكانة الرائدة لدبي كإحدى أبرز الوجهات السياحية المُفضلة في العالم.

ويجري اختيار الجهات الفائزة بهذه الجوائز بطريقة فريدة، حيث يقوم ملايين المسافرين من جميع أنحاء العالم بتقديم تقييماتهم وآرائهم باستقلالية تامة حول مختلف الوجهات والأنشطة والتجارب التي تقدمها؛ كما تغطي جميع مراجعات المسافرين وتصنيفاتهم القيمة لأي وجهة مستقلة خلال فترة 12 شهراً، وذلك اعتباراً من 1 نوفمبر 2021 وحتى 31 أكتوبر 2022.

وشهدت دبي على مدار 11 شهرا من العام الماضي استقبال النزلاء والضيوف في 794 منشأةً فندقيةً وفرت 145,098 غرفةً، وهو ما أسهم في تسجيل نسبة إشغال فندقي قوية بنحو 73 بالمائة، والذي يعتبر من بين أعلى معدلات الإشغال عالمياً.

- أم القيوين

نظمت دائرة السياحة والآثار بأم القيوين خلال الأسبوع الجاري "ملتقى أم القيوين للسياحة" بهدف تعزيز منظومة الشراكة الإستراتيجية لكافة الشركاء بمجال السفر والسياحة والضيافة المحلية والدولية والترويج للمنتجات والباقات السياحية المقدمة من المنشآت السياحية والفندقية ووكالات السفر بالإمارة.

وتضمن الملتقى عقد جلسة حوارية استعرضت رؤية وتوجهات الدائرة وخططها المستقبلية نحو تأسيس قطاع سياحي جاذب، وسلطت الضوء على العديد من الإنجازات التي حققها القطاع السياحي في الإمارة خلال الفترة من 2019 حتى 2022.

وفي سياق متصل أطلقت دائرة السياحة والآثار بأم القيوين الدليل السياحي "اكتشف أم القيوين" بنسخته الثانية المحدثة على هامش أعمال "ملتقى أم القيوين للسياحة"، الذي يعد بمثابة قاعدة بيانات لكافة المعلومات التي يحتاجها زوار إمارة أم القيوين.

- "تحدي الأوليين"

تنطلق غدا السبت النسخة الرابعة من "تحدي الأوليين" الذي تنظمه دائرة التنمية السياحية في عجمان بمشاركة عدد كبير من المتنافسين المحليين والدوليين من مختلف الأعمار والجنسيات.

ويهدف "تحدي الأوليين" الذي سيقام في منطقة الزوراء مارينا 1 إلى التعريف بالتراث الإماراتي وعراقته وعادات وتقاليد الأجداد التي توارثتها الأجيال الحالية بأسلوب مبتكر ورياضي، حيث يشتمل على أكثر من 20 حاجزا متنوعا لمسافة 7 كيلو مترات للرجال والنساء، إضافةً إلى سباق خاص بالأطفال لمسافة 1 كيلو متر و10 حواجز مناسبة لفئتهم العمرية، وجميعها مستوحاة من البيئة الإماراتية.

ويتضمن "تحدي الأوليين" الذي يهدف إلى المحافظة على التراث الإماراتي بشكلٍ عام - مجموعة من الفعاليات والأنشطة العائلية المتنوعة، وعربات الأطعمة والمشروبات.

-"الناقلات الوطنية"

واصلت الناقلات الوطنية التوسع في إطلاق وجهات السفر الجديدة لتوفير المزيد من خيارات السفر أمام المسافرين على متنها، وذلك مواكبة لانتعاش الطلب على السفر ومكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال.

وأعلنت «الاتحاد للطيران» إطلاق وجهات جديدة تربط أبوظبي بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن ومدينة دوسلدورف في ألمانيا، ابتداءً من الأول من أكتوبر المقبل، حيث ستسير أربع رحلات أسبوعياً إلى كوبنهاجن وثلاث رحلات أسبوعياً إلى دوسلدورف، باستخدام طراز "بوينج 787 دريملاينر".

وتعتزم الاتحاد للطيران، تعزيز خدماتها بين أبوظبي وجاكرتا لتصبح رحلتين يومياً من دون توقف، اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر 2023.

من جهتها أعلنت شركة طيران الإمارات، عن عزمها تكثيف عملياتها في الصين قبيل السنة القمرية الجديدة، استجابة للطلب القوي على السفر، وتعزيز الاتصال ببواباتها الثلاث: جوانزو، شنغهاي، وبكين، وذلك مع إعادة فتح البلاد حدودها، وتخفيف قيود الدخول المتعلقة بجائحة «كوفيد-19».

وأفادت «طيران الإمارات» بأنها ستستأنف خدمة الركاب إلى شنغهاي، أكبر مدن الصين، اعتباراً من 20 يناير الجاري، برحلتين أسبوعياً بطائرة «إيرباص A380»، وسترتفع هذه الخدمة إلى أربع رحلات أسبوعياً بطائرة «بوينغ 777-300ER»، اعتباراً من الثاني من فبراير 2023.

وذكرت «طيران الإمارات» أنها تشغل حالياً أربع رحلات أسبوعياً إلى جوانزو، لافتة إلى أنه اعتباراً من الأول من فبراير 2023، ستعزز الناقلة خدمتها بين دبي وجوانزو مع تشغيل الرحلة «ئي كيه 362/ 363» يومياً من دون توقف بطائرة «A380».

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