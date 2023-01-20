طيران الإمارات: الترويج لدبي بأسواق جديدة خلال 2023

المصدر: دبي- البيان

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أكد عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، أن حصول دبي على مكانة الوجهة العالمية المفضلة على موقع «تريب أدفايزر» للسنة الثانية على التوالي، خير دليل على الجاذبية الدائمة للمدينة.

وعلى الرغم من توفر أعداد لا تحصى من خيارات الوجهات السياحية، خصوصاً مع فتح العديد من البلدان حدودها، إلا أن المسافرين لا يزالون يختارون دبي، وذلك بفضل التجارب الجذابة التي توفرها ومعالمها السياحية الشهيرة عالمياً.

وأضاف: نحن في طيران الإمارات نفخر بالمساهمة في هذا الإنجاز من خلال مواصلة إعادة بناء شبكة خطوطنا، التي غطت في عام 2022 نحو 140 مدينة، وتوسيع الخيارات والاتصال للمسافرين وفتح المزيد من فرص السياحة الداخلية والأعمال إلى دبي من مختلف أنحاء شبكتنا.

وسنستمر خلال 2023 في ترويج دبي بأسواق جديدة من خلال حملات تسويق عالمية وأحداث دولية متخصصة، ما يساعد على تعزيز مكانتها كخيار أول لمختلف فئات المسافرين، كما سنواصل التعاون الوثيق مع شركائنا في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والعديد من الجهات المعنية للحفاظ على مكانة دبي كوجهة لا بد من شد الرحال إليها.

السنة القمرية

من ناحية أخرى، توفر طيران الإمارات لمسافريها عشية بدء السنة القمرية الجديدة قوائم طعام في صالاتها الخاصة في دبي وسنغافورة وبانكوك، وأفلاماً على متن الطائرة بلغة الماندرين والكانتونية والفيتنامية، وعروضاً خاصة على EmiratesRED للتسوق على الطائرة.

وفي مطلع السنة القمرية الجديدة يوم 22 يناير، ستقدم طيران الإمارات في صالاتها السبع بمطار دبي، أطباق طعام وحلويات خاصة بهذه المناسبة. كما يمكن للركاب أيضاً المرور بعربات الآيس كريم التقليدية والاستمتاع بإصدار محدود من آيس كريم شاي ماتشا الأخضر، الذي يُعدّه طهاة طيران الإمارات. كما تقدم الوجبات الخاصة في صالة طيران الإمارات بمطار تشانغي بسنغافورة، وفي مطار بانكوك.

محتوى ترفيهي

يمكن للمسافرين الذين يحتفلون بالعام القمري الجديد استكشاف مجموعة متنوعة من المحتوى الترفيهي على الرحلات، إذ يوفر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice خلال يناير الجاري وفبراير المقبل، 23 فيلماً بلغة الماندرين و14 فيلماً بالكانتونية مع ترجمة باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من أكثر من 200 فيلم هوليوود مع ترجمة صينية، وكذلك تصفح مكتبة الموسيقى التي تضم 122 ألبوماً وقائمة تشغيل صينية. وهناك 6 أفلام فيتنامية للركاب الذين يحتفلون بالعام الفيتنامي الجديد، المعروف باسم «تيت فيستيفال».

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