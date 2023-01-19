اختتام أعمال ملتقى أم القيوين للسياحة

المصدر: أم القيوين - وام

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اختتمت اليوم أعمال «ملتقى أم القيوين للسياحة»، والذي نظمته دائرة السياحة والآثار بأم القيوين لتعزيز منظومة الشراكة الاستراتيجية لكافة الشركاء بمجال السفر والسياحة والضيافة المحلية والدولية والترويج للمنتجات والباقات السياحية المقدمة من المنشآت السياحية والفندقية ووكالات السفر بالإمارة.

وتضمن الملتقى عقد جلسة حوارية استعرض خلالها هيثم سلطان مدير إدارة السياحة بدائرة السياحة والآثار رؤية وتوجهات الدائرة وخططها المستقبلية نحو تأسيس قطاع سياحي جاذب. وتحدث خلال الجلسة عن العديد من الإنجازات التي حققتها الدائرة في المجال السياحي والثقافي وعرض للإحصاءات التي حققها القطاع في الفترة من 2019 حتى 2022.

وأوضح مدير إدارة السياحة خلال الجلسة أن إجمالي نسبة إشغال الفنادق وصلت إلى 51 % خلال الفترة من 2019 حتى نهاية 2022، ونظمت الدائرة خلال هذه الفترة أكثر من 15 فعالية مستقطبة أكثر عن 150 ألف زائر، مشيراً إلى أن عدد زوار إمارة أم القيوين وصل إلى 300 ألف زائر حتى نهاية عام 2022.

وجرى على هامش أعمال اليوم الثاني للملتقى تكريم الجهات السياحية في مختلف الفئات، حيث حقق مركز الشراع البحري (كايت بيتش سنتر) فئة أفضل وجهة سياحية في أم القيوين لعام 2022، وحصل مطعم ميكوكو السياحي فئة أفضل تجربة سياحية بأم القيوين 2022، ونالت وكالة أم القيوين الوطنية للسفريات فئة أفضل شركة سياحة وسفر بأم القيوين لعام 2022، وحصد منتجع وسبا بالما بيتش فئة أفضل منشأة فندقية مطابقة لمعايير التصنيف بأم القيوين لعام 2022.

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