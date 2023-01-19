منح العلامة البيئية الفخرية للاتحاد للطيران

المصدر: أبوظبي- البيان

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منحت هيئة البيئة - أبوظبي الاتحاد للطيران العلامة الفخرية ضمن برنامج «العلامة البيئية للمصانع الخضراء»، وذلك لأدائها البيئي المتميز، وجهودها المبذولة لإيجاد حلول مبتكرة للحد من التلوث، وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، الأمر الذي ساهم في زيادة مستوى الامتثال البيئي للشركة.

وقامت الهيئة بتسليم العلامة الفخرية خلال الفعالية التي أقيمت على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة، بحضور المهندس فيصل علي الحمادي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الجودة البيئية بهيئة البيئة - أبوظبي ومريم القبيسي رئيس قسم الاستدامة والتميّز من الاتحاد للطيران.

وكانت الهيئة قد طورت برنامج «العلامة البيئية للمصانع الخضراء»، الذي أطلقته في يونيو 2022، بناءً على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وبما يتوافق مع طبيعة القطاعات الصناعية بالإمارة، مما يساهم في تعزيز وتقدير جهود حماية البيئة، وبناء شراكات داعمة مع القطاعات الصناعية المختلفة.

ويتم تنفيذ البرنامج من خلال تشجيع المنشآت الصناعية على إيجاد الحلول المبتكرة للتحكم بالملوثات وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، وبالتالي رفع نسبة الامتثال لحماية البيئة والمجتمع، وذلك عن طريق منح «العلامة البيئية» للمنشآت الصناعية ذات الأداء البيئي المتميز، حيث تحصل المنشآت على العلامة الخضراء، بعد التأكد من أدائها الصديق للبيئة، ومراجعة تقارير التفتيش والمراقبة البيئية، والتي يجب أن تكشف عن كفاءة المنشآت في تطبيق أفضل الممارسات للحد من التلوث وحماية البيئة.

ويرتكز برنامج علامة «المصانع الخضراء» البيئية على أربعة محاور رئيسية تشكل البنية الأساسية لمعايير التقييم للمنشآت الصناعية لمنح «العلامة»، المحور الأول إدارة الطلب على الموارد، وذلك عن طريق ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للطاقة والحفاظ على الموارد، في حين أن المحور الثاني يتعلق بتطبيق أفضل الممارسات الفنية والإدارية للحد من التلوث الناجم من العمليات التشغيلية، ويرتبط المحور الثالث بتقييم سجلات الامتثال ونتائج عمليات التفتيش البيئي، التي تقوم بها الهيئة على المنشأة، ويتضمن المحور الرابع للبرنامج الحلول المبتكرة التي تطبقها المنشأة لحماية البيئة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز جودة الحياة للمجتمع.

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