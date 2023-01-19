طيران الإمارات تشارك عملاءها الاحتفال بالسنة القمرية الجديدة

المصدر: البيان

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توفر طيران الإمارات لمسافريها عشية بدء السنة القمرية الجديدة قوائم طعام في صالاتها الخاصة في دبي وسنغافورة وبانكوك، وأفلاماً رائجة على متن الطائرة بلغة الماندرين والكانتونية والفيتنامية، وعروضاً خاصة على EmiratesRED للتسوق على الطائرة.



وفي مطلع السنة القمرية الجديدة يوم 22 يناير الجاري، ستقدم طيران الإمارات في صالاتها السبع بمطار دبي الدولي، أطباق طعام وحلويات خاصة بهذه المناسبة.

كما يمكن للركاب أيضًا المرور بعربات الآيس كريم التقليدية والاستمتاع بإصدار محدود من آيس كريم شاي ماتشا الأخضر، الذي يُعدّه طهاة طيران الإمارات.



وتقدم الوجبات الخاصة بمناسبة السنة القمرية الجديدة أيضاً في صالة طيران الإمارات في مطار تشانغي الدولي في سنغافورة، وفي مطار بانكوك الدولي.



ودخول صالات طيران الإمارات متاح مجاناً لركاب الدرجين الأولى والأعمال، بالإضافة إلى أعضاء الفئات الفضية والذهبية والبلاتينية في "سكاي واردز طيران الإمارات".

كما يمكن للمسافرين الآخرين تجربة الصالات مقابل 125 دولاراً أمريكياً، والاستمتاع بمرافقها وخدماتها لمدة تصل إلى أربع ساعات قبيل إقلاع رحلاتهم.



ويمكن للمسافرين الذين يحتفلون بالعام القمري الجديد استكشاف مجموعة متنوعة من المحتوى الترفيهي على الرحلات، إذ يوفر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice خلال شهري يناير الجاري وفبراير المقبل 23 فيلماً بلغة الماندرين و14 فيلماً بالكانتونية مع ترجمة باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من أكثر من 200 فيلم هوليوود مع ترجمة صينية، وكذلك تصفح مكتبة الموسيقى التي تضم 122 ألبومًا وقائمة تشغيل صينية. وهناك 6 أفلام فيتنامية للركاب الذين يحتفلون بالعام الفيتنامي الجديد، المعروف باسم "تيت فيستيفال Tet Festival".



ونظراً إلى أن الإهداء يلعب دوراً مهماً في تحقيق أمنيات السنة القمرية الجديدة حسب التقاليد المتوارثة، يمكن لركاب طيران الإمارات الاستفادة من عروض التسوق الخاصة على الطائرة مع EmiratesRED وشراء أي عطرين من العلامات التجارية الشهيرة للاستفادة من خصم 15 دولاراً أمريكياً، وكذلك توفير حتى 15% عند شراء منتجين من نفس العلامة التجارية، بما في ذلك الساعات ومستحضرات التجميل وغيرها.

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