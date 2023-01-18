قريباً.. إصدار التأشيرة عند شراء تذاكر "الخطوط السعودية"

المصدر: البيان

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أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن قرب إصدار تأشيرة سياحية مجانية عند شراء تذاكر الطيران من الشركة.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن المتحدث باسم الخطوط السعودية عبدالله الشهراني، قوله، إن خدمة جديدة ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، تتمثل في إصدار تأشيرة سياحية دون رسوم عند شراء التذاكر، وذلك للقادمين للمملكة بغرض السياحة وأداء مناسك العمرة، على ألا تتجاوز مدة التأشيرة أربعة أيام.

وأكد المتحدث تفعيل البنية التحتية الرقمية التي تمكّن المسافرين على متن رحلات الخطوط السعودية من إصدار التأشيرة السياحية عند شراء التذكرة وفقاً لرؤية المملكة 2030 في استقطاب أكبر عدد من السيّاح، مشيراً إلى أن التأشيرة ستمكن القادمين إلى المملكة من التنقل وحضور المناسبات والاجتماعات والحفلات وأداء مناسك العمرة.

وقال الشهراني، إن الخطوط السعودية عملت في هذا الشأن مع عدة قطاعات، هي: وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

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