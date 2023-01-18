طيران الإمارات تعيد تشغيل إيرباص A380 لخدمة الدار البيضاء بدءاً من 15 أبريل

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت طيران الإمارات عزمها إعادة تشغيل طائرتها العملاقة إيرباص A380 لخدمة الدار البيضاء، في إطار تكثيف عملياتها في المملكة المغربية. واعتباراً من 15 أبريل المقبل ستشغل طيران الإمارات طائرة A380 إلى الدار البيضاء بدلاً من طائرة بوينج 777-300ER العاملة حالياً، موفرة بذلك أكثر من 3500 مقعد أسبوعياً في كل اتجاه استجابة للطلب المتزايد على هذا الخط.

وستغادر رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 751» دبي الساعة 7:30 صباحاً، وتصل إلى الدار البيضاء الساعة 12:55 ظهراً، أما رحلة العودة «ئي كيه 752» فتنطلق من الدار البيضاء الساعة 2:45 بعد الظهر، لتصل إلى دبي 1:15 صباح اليوم التالي.

ومن شأن تعزيز السعة المقعدية بين الدار البيضاء ودبي أن يوفر مزيداً من الخيارات أمام المسافرين من السياح ورجال الأعمال لزيارة دبي، أو عبرها إلى مختلف وجهات طيران الإمارات في الشرق الأوسط، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا والأمريكتين وغرب آسيا.

كما أن إعادة تشغيل الطائرة A380 إلى المغرب يعد دليلاً آخر على مدى التزام طيران الإمارات بدعم السياحة الوافدة إلى المغرب، الذي ضاعف جهوده للنهوض بصناعة السياحة، فقد عززت طيران الإمارات خلال السنة الماضية شراكتها مع الخطوط الملكية المغربية، عبر اتفاقية الرمز المشترك، مانحة خيارات سفر أكثر ومزيداً من فرص الربط المتوفرة لعملاء الناقلتين بين مدينتي دبي، والدار البيضاء وعبرهما.

وجهة مفضلة

وتعد الدار البيضاء من الوجهات السياحية المفضلة، ضمن شبكة لطيران الإمارات العالمية، وشهد الطلب على هذا الخط نمواً قوياً، منذ إطلاقه في عام 2002، وتجدر الإشارة إلى أن طيران الإمارات تخدم الدار البيضاء، منذ أكثر من 20 عاماً، كما نقلت أكثر من 3.5 ملايين مسافر على هذا الخط.

ولا تزال تجربة طائرة الإمارات A380 تلقى إقبالاً كبيراً من المسافرين، بفضل مقصوراتها الفسيحة والمريحة، حيث توفر الطائرة ذات الطابقين 14 جناحاً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً مريحاً في درجة الأعمال، بالإضافة إلى أكثر من 400 مقعد مريح في الدرجة السياحية.

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