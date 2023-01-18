«الاتحاد للشحن» توسع عملياتها في الصين وتسير رحلة إضافية إلى شنغهاي

المصدر: وام

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أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، عزمها تعزيز نشاطها في سوق الصين بإضافة رحلة شحن أسبوعياً بين أبوظبي وشنغهاي، اعتباراً من 2 فبراير 2023.

وترفع هذه الخطوة عدد رحلات الشحن الأسبوعية التي توفرها الاتحاد للشحن بين شنغهاي ومركزها في أبوظبي إلى ثماني رحلات أسبوعياً، لتزيد سعة الشحن الصادرة من شنغهاي إلى 850 طنا.

وقال مارتن درو، نائب الرئيس الأول للمبيعات والشحن في مجموعة الاتحاد للطيران: "تواصل الاتحاد للشحن تحقيق التزامها بتوسيع عملياتها في الصين، باعتبارها من أبرز الأسواق العالمية للشركة. وكانت الاتحاد للشحن أعلنت عن تسيير رحلتي شحن إضافيتين أسبوعياً بين شنغهاي وأبوظبي في عام 2022، وتستفيد اليوم من الرحلة الإضافية بين مركزها في أبوظبي وشنغهاي لتلبية جميع احتياجات عملائها من حيث سعة الشحن المطلوبة".

ويأتي التحديث الأخير لشبكة وجهات الاتحاد للشحن بعد إعلانها عن تسيير رحلة ركاب مباشرة إضافية بطائرات عريضة البدن إلى شنغهاي اعتباراً من 2 فبراير 2023، مما يرفع إجمالي رحلات الركاب المباشرة بين أبوظبي والصين إلى خمس رحلات أسبوعياً .. كما استفاد عملاء الاتحاد للشحن من سعة الشحن الإضافية التي توفرها طائرات الركاب عريضة البدن، في إطار جهود الشركة لتقييم شبكتها باستمرار وزيادة عدد رحلاتها إلى السوق الصينية بما ينسجم مع مستويات طلب العملاء.

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