35 % نمو حجوزات السفر الخارجية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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ارتفعت حجوزات المسافرين في دولة الإمارات عبر «سكاي سكانر» خلال مطلع العام 2023، بنسبة 35 % مقارنة بالفترة نفسها من يناير 2019، أي عام ما قبل الجائحة.

وحلت كل من الهند والمملكة المتحدة وباكستان والفلبين ضمن أول خمس نتائج بحث للمسافرين في دولة الإمارات حتى الآن، كما صنفت وظيفة البحث في كل مكان من «سكاي سكانر» (التي تسلط الضوء على أرخص الوجهات لتواريخ السفر) ضمن أفضل الوجهات، وهو الأمر الذي يشير إلى مرونة المسافرين للسفر إلى وجهات جديدة.

وقال أيوب المأمون خبير السفر لدى «سكاي سكانر»: «الطلب على العطلات مرتفع للغاية في مطلع عام 2023، حيث تجاوزت الحجوزات في الأسبوع الأول من يناير، عدد الحجوزات في الأسبوع الأول من العام 2019، وهو عام ما قبل الجائحة بأكثر من الثلث 35 %، ويظهر حجم الطلب هذا أن المسافرين حريصون على تعويض الوقت الضائع. وبحسب استطلاع «سكاي سكانر» في نوفمبر 2022، أظهرت النتائج أن الكثير يضع السفر على رأس قائمة الأولويات في العام 2023، ومعظم المشاركين يخططون للسفر كما كانوا في العام 2022، فيما أبدت نسبة أكبر منهم بالمزيد من السفر».

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