طيران الإمارات تستأنف خدمتها اليومية إلى هونج كونج

المصدر: البيان

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تعتزم طيران الإمارات تعزيز عملياتها في هونج كونج باستئناف تشغيل رحلتها اليومية من دون توقف انطلاقاً من مركزها في دبي، وذلك اعتباراً من 29 مارس (آذار) 2023. وتضاف الخدمة اليومية المعلنة إلى الرحلة اليومية الحالية من دبي إلى هونج كونج عبر بانكوك، ما سيرفع عمليات طيران الإمارات في هذه السوق الآسيوية المهمة إلى 14 رحلة أسبوعياً. وسوف توفر الخدمة المستأنفة مزيداً من السعة والخيارات والمرونة للمسافرين، حيث تواصل الناقلة توسيع عملياتها العالمية بما يتماشى مع النمو المستمر في الطلب على السفر الدولي.

وسوف تعمل رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 380" بطائرة إيرباص A380، وتقلع من مطار دبي الدولي يومياً في الساعة 10:45 صباحاً، وتصل إلى هونج كونج في الساعة 10:00 ليلاً. أما رحلة العودة "ئي كيه 381"، فتغادر هونج كونج بعد منتصف الليل بـ35 دقيقة، وتصل إلى دبي في الساعة 5:00 صباحاً.

وتلبي طيران الإمارات، من خلال استئناف تشغيل رحلتها اليومية بين دبي وهونج كونج "ئي كيه 380/ 381"، الطلب المتنامي على هذا الخط، وتوفر للمسافرين خيار السفر من دون توقف أو التوقف في العاصمة التايلندية بانكوك.

يمكن حجز التذاكر على emirates.com أو تطبيق طيران الإمارات أو عبر وكلاء السفر. ويتعين على المسافرين التحقق من أحدث متطلبات الدخول.

وبقرارها استئناف الخدمة اليومية من دون توقف، تؤكد طيران الإمارات من جديد التزامها بدعم التعافي في هونج كونج، التي تعد إحدى وجهاتها الرئيسية في آسيا، وزيادة القدرة على خدمة المسافرين القادمين من دبي أو الاتصال عبر دبي من مدن أخرى ضمن شبكتها العالمية. ودعمت طيران الإمارات خلال الجائحة المجتمع المحلي من خلال المحافظة على الروابط التجارية بين هونج كونج والأسواق الاستراتيجية الأخرى ضمن شبكتها، ونجحت في نقل الواردات والصادرات من خلال ذراعها للشحن "الإمارات للشحن الجوي".

ولا تزال تجربة طائرة الإمارات A380 تحظى بتفضيل العملاء، بفضل مقصوراتها الفسيحة والمريحة الهادئة، ومنتجاتها الفريدة، مثل الصالون الجوي وحمّام الشاور سبا. كما يستمتع الركاب، في جميع الدرجات، بالمأكولات المستوحاة من المنطقة، والترفيه على رحلاتهم، مع نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز والذي يوفر أكثر من 5000 قناة حسب الطلب، تعرض الأفلام والموسيقى والبرامج التلفزيونية والبودكاست والكتب الصوتية والألعاب وغيرها، على شاشات شخصية تعتبر الأكبر في فئتها.

وطيران الإمارات أكبر مشغّل لطائرات إيرباص A380، مع أكثر من 80 طائرة في الخدمة حالياً، وتشغل هذه الطائرات إلى 40 وجهة حول العالم، بما فيها لندن هيثرو وسيدني وهيوستن. وبحلول الصيف المقبل، ستتوسع شبكة هذه الطائرة الشهيرة ذات الطابقين لتخدم ما يصل إلى 50 وجهة.

معلومات أوفر عن عمليات الناقلة على الموقع emirates.com

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