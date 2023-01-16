رأس الخيمة لتنمية السياحة تعلن عن تحديثات جديدة لنظام بيوت العطلات بالإمارة

المصدر: وام

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أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن تحديثات جديدة لنظام بيوت العطلات في رأس الخيمة، بهدف تبسيط عملية حصول المالكين والمشغلين على التصاريح اللازمة، وتحويل وحداتهم السكنية إلى بيوت عطلات مثالية لزوار إمارة رأس الخيمة.

تأتي التحديثات في إطار جهود الإمارة لمواصلة تنويع وتوسيع خيارات الإقامة الحالية لديها من فنادق ومنتجعات ذات تصنيف أربع وخمس نجوم، وتعزيز المساعي نحو تحقيق اقتصاد سياحي مستدام، يعود بالفائدة على المستثمرين والمجتمع ككل.

و قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة : " نشهد إقبالاً متزايداً من الضيوف والزوار على حجوزات الإقامة في الإمارة بعيداً عن مشاغل الحياة وصخبها للاستمتاع بأكبر قدر ممكن من التجارب والمزايا التي تقدمها الإمارة باعتبارها وجهة طبيعية استثنائية وخلابة.

وأضاف : " قمنا بتحديث نظام تأجير بيوت العطلات بهدف تسهيل عمليات التسجيل، وتنظيم التصاريح بالنسبة لمالكي البيوت.. ويتماشى ذلك مع رؤيتنا إلى تعزيز قطاع السياحة والضيافة المتنوع، في سبيل دعم سبل العيش لمجتمعاتنا وزوارنا الذين يرغبون في تجربة أنماط الحياة عالية الجودة بالإمارة ".

يذكر أن نظام بيوت العطلات عبارة عن بوابة تسجيل إلكترونية للوحدات السكنية الخاصة بالملاك والمشغلين الراغبين بتأجير هذه الواحدات لمدة قصيرة ، واستخدامها لقضاء العطلات إلى جانب توفير خدمات حجز مواعيد تفتيش وتصنيف للوحدات المسجلة بناءً على معايير (سياحية أو فخمة) لضمان امتثال الملاك والمشغلين للوائح ومعايير تشغيل بيوت العطلات في إمارة رأس الخيمة.

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