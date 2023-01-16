الاتحاد للطيران تسير رحلات إلى كوبنهاغن ودسلدورف

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت الاتحاد للطيران، إطلاق وجهات مثيرة هذه السنة تربط أبوظبي بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن ومدينة دسلدورف في ألمانيا.

وابتداءً من الأول من أكتوبر، ستوفر الرحلات للمسافرين بغرض العمل أو الترفيه المزيد من الخيارات الملائمة للسفر بين الإمارات والمدن الأوروبية. وستشغل الناقلة أربع رحلات أسبوعياً إلى كوبنهاغن وثلاث رحلات أسبوعياً إلى دسلدورف.

وسيتم تشغيل الرحلات عبر طراز طائراتها الأحدث بوينغ 787 دريملاينر، موفرة أفضل تجربة للسفر المريح في الأجواء من خلال 28 مقعداً على درجة الأعمال و262 مقعداً على الدرجة السياحية.

وقال أنطونوالد نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: إننا في غاية الحماس لإطلاق أولى رحلاتنا إلى الدنمارك والتوسع في شبكتنا وإضافة وجهة أخرى للاتحاد في ألمانيا، وبذلك نوفر مزيداً من خيارات السفر لضيوفنا بين أبوظبي وأوروبا. وستقلع رحلاتنا الجديدة في فصل الشتاء هذا العام، وهو الوقت الأنسب للاستمتاع بشواطئ أبوظبي الرائعة ومرافقها الترفيهية عالمية المستوى وإرثها الثقافي الزاخر، بالإضافة لكونه الوقت الأمثل لتجربة أجواء أوروبا الشتوية الجذابة. ومع توسع شبكة وجهاتنا إلى 66 وجهة، ستتوفر المزيد من الوجهات للتخطيط لمغامرتكم القادمة مع الاتحاد للطيران.

وأصبح بمقدور المسافرين إلى أوروبا التطلع لاكتشاف كوبنهاغن، العاصمة الدنماركية وإحدى أشهر الوجهات السياحية في البلدان الاسكندنافية وأكثرها شعبية. حيث تشتهر المدينة بقنواتها الملونة، وثقافة المقاهي وغيرها من نقاط الجذب مثل حدائق تيفولي، أقدم مدينة ملاهي في العالم. ومع إعادة إطلاق وجهة الاتحاد إلى دوسلدورف، ستصبح المدينة الوجهة الثالثة في ألمانيا بعد فرانكفورت وميونخ، حيث تُسير الناقلة رحلات يومية إليهما. وتمتد دسلدورف على طول نهر الراين المعروف بأسواقه العالمية وفنونه المزدهرة ومشاهد الموضة والموسيقى.

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