طيران الإمارات تعود بقوة إلى الصين وتستأنف خدماتها إلى شنغهاي وبكين

المصدر: البيان

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أعلنت طيران الإمارات اليوم عن عزمها تكثيف عملياتها في الصين قبيل السنة القمرية الجديدة استجابة للطلب القوي على السفر، وتعزيز الاتصال ببواباتها الثلاثة جوانزو وشنغهاي وبكين مع إعادة فتح البلاد حدودها وتخفيف قيود الدخول المتعلقة بالجائحة.

شنغهاي: استئناف الخدمة في 20 يناير

تستأنف طيران الإمارات خدمة الركاب إلى شنغهاي، أكبر مدن الصين، اعتباراً من 20 يناير الجاري برحلتين أسبوعياً بطائرة إيرباص A380. وسوف تغادر الرحلة "ئي كيه 302" إلى شنغهاي من دون توقف في، في حين تتوقف رحلة العودة لوقت قصير في بانكوك قبل أن تواصل طيرانها إلى دبي. وسوف تزيد هذه الخدمة إلى أربع رحلات أسبوعياً بطائرة بوينج 777-300ER مقسمة بتوزيع الدرجات الثلاث اعتباراً من 2 فبراير (شباط) 2023.

وخلال هذه المدة، ستقلع الرحلة "ئي كيه 302" من دبي في الساعة 3:45 فجراً، وتصل إلى شنغهاي في الساعة 3:40 عصراً. وتقلع رحلة العودة "ئي كيه 303" من شنغهاي في الساعة 5:40 مساءً وتصل إلى بانكوك في الساعة 9:45 ليلاً وتغادرها في الساعة 11:20 ليلاً لتصل إلى دبي في الساعة 3:20 فجر اليوم التالي.

وسوف تواصل طيران الإمارات تعزيز خدمتها بين دبي وشنغهاي، لتصبح يوميةً من دون توقف بحلول 1 مارس (آذار)، حيث تغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 304" دبي في الساعة 9:15 صباحاً وتصل إلى شنغهاي في الساعة 9:05 ليلاً. وتغادر رحلة العودة "ئي كيه 303" شنغهاي في الساعة 11:00 ليلاً وتصل دبي في الساعة 5:20 من صباح اليوم التالي.

جوانزو: يومياً من دون توقف

تشغل طيران الإمارات حالياً 4 رحلات أسبوعياً إلى جوانزو برقم "ئي كيه 362"، وعودة من جوانزو إلى دبي عبر بانكوك برقم "ئي كيه 363".

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