طيران الإمارات تضاعف خدمتها إلى بريسبين مطلع يونيو

المصدر: دبي - البيان

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تواصل طيران الإمارات استعادة عملياتها في أستراليا من خلال تقديم خدمة يومية إضافية إلى بريسبين. ويأتي ذلك في الوقت الذي تحتفل فيه الناقلة بمرور 20 عاماً على خدمة هذه المدينة، إحدى البوابات الأسترالية الأربع ضمن شبكة طيران الإمارات العالمية الواسعة.

واعتباراً من 1 يونيو المقبل، ستشغل طيران الإمارات رحلة يومية ثانية إلى بريسبين بطائرة بوينغ 777-300ER. وسوف تقلع رحلة طيران الإمارات «إي كيه 430» من مطار دبي الدولي في الساعة 2:30 فجراً وتصل إلى بريسبين في الساعة 10:20 ليلاً. أما رحلة العودة «إي كيه 431»، فسوف تغادر بريسبين في الساعة 2:50 فجراً وتصل دبي في الساعة 11:00 صباحاً (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وبريسبين). وتخدم طيران الإمارات بريسبين حالياً برحلة يومية بطائرة A380.

ومع بدء الخدمة الجديدة، ستعود طيران الإمارات إلى العمل بمستويات ما قبل الجائحة إلى بريسبين، حيث ستتعزز السعة عبر هذه المدينة بأكثر من ربع مليون مقعد سنوياً في كلا الاتجاهين.

جوهرة سياحية

وقال باري براون، نائب رئيس العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة أستراليا: «تبدأ خدمتنا اليومية الثانية إلى بريسبين ونحن نحتفل بمرور 20 عاماً على بدء عملياتنا في المدينة. وسوف تنقل الخدمة الجديدة مزيداً من المسافرين والسياح من دبي وعبر شبكتنا العالمية للاستمتاع بكوينزلاند، جوهرة السياحة الأسترالية، كما تلبي طلب الأستراليين الذين يتطلعون إلى السفر إلى الخارج. وتعني الخدمة الجديدة، إلى جانب رحلتنا اليومية بطائرة A380 إلى بريسبين أن طيران الإمارات ستوفر نحو 12 ألف مقعد من وإلى بريسبين كل أسبوع. وهذا معلم مهم آخر في تعزيز قدراتنا في أستراليا، ويؤكد من جديد التزامنا طويل الأمد في البلاد».

وأضاف قائلاً: «سوف نحتفل هذا العام بمرور 20 عاماً على بدء طيران الإمارات تسيير رحلاتها إلى بريسبين. وخلال ذروة الجائحة، واصلت الناقلة توفير شريان حياة لإعادة الأستراليين إلى وطنهم وتمكين صادرات كوينزلاند المهمة من الاستمرار. وسوف تساعد الرحلات الجديدة أيضاً في ضبط أسعار تذاكر الطيران التي صعدت بسبب ارتفاع الطلب وانخفاض العرض».

تصويت على الثقة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مطار بريسبين غيرت جان دي غراف: «قرار طيران الإمارات بمضاعفة خدمتها تصويت على الثقة بسوق بريسبين وكوينزلاند، ويوفر مزيداً من المقاعد للأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وأوروبا، كما يساهم بشكل كبير في تعويض ما فقدناه بسبب الجائحة».

ورحبت وزيرة السياحة في ولاية كوينزلاند ستيرلينغ هينشكليف بتعزيز طيران الإمارات سعة نقل الركاب والشحن. وقالت: «من المتوقع أن توفر الخدمة الإضافية 730 وظيفة جديدة مباشرة وغير مباشرة للدولة. وسوف تضمن شبكة طيران الإمارات العالمية الواسعة إلى أكثر من 130 وجهة مستويات عالية من الاتصال مع المملكة المتحدة وأوروبا واسكندنافيا وأمريكا الشمالية».

ومع بدء الخدمة اليومية الجديدة إلى بريسبين في 1 يونيو 2023، سيصل عدد رحلات طيران الإمارات إلى أستراليا إلى 49 رحلة أسبوعياً، ما يدعم إحياء السياحة ويعزز فرص التجارة والأعمال من خلال توفير مزيد من المقاعد للمسافرين إلى أستراليا ومنها.

وقد احتفل ستيفن مايلز القائم بأعمال رئيس وزراء كوينزلاند، ودين كليفر مدير مبيعات طيران الإمارات الإقليمي، وغيرت جان دي غراف الرئيس التنفيذي لشركة مطار بريسبين، في المطار بعد الإعلان عن خدمة طيران الإمارات اليومية الثانية إلى بريسبين.

25 عاماً

تخدم طيران الإمارات أستراليا منذ أكثر من 25 عاماً، حيث نقلت أكثر من 40 مليون مسافر من وإلى سيدني وملبورن وبريسبين وبيرث، ووجهات أخرى عبر مركزها في دبي منذ عام 1996. وتوفر الناقلة خيارات واسعة للعملاء المسافرين إلى أستراليا ومنها، ما يعزز قدرة الشركات الأسترالية على الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال شبكتها الواسعة، والاستفادة من صناعة السفر والسياحة المزدهرة من خلال جذب الزوار.

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