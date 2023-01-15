السفر الجوي في الصين يتعافى

المصدر: بكين - رويترز

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استأنف سكان الصين السفر قبيل بدء السنة القمرية الجديدة في 21 ديسمبر الماضي على الرغم من مخاوف العدوى بعد أن ألغت بكين قيود مكافحة «كوفيد 19» الشهر الماضي، إذ تعافت أعداد الركاب في الرحلات الجوية إلى 63 % من مستويات عام 2019 منذ بدء موسم السفر السنوي. وقال سونغ تشي يونغ، رئيس إدارة الطيران المدني في الصين، إن التعافي السريع للقطاع يتحدى قدرة شركات الطيران على ضمان السلامة، ويتطلب الأمر اهتماماً كبيراً بالمخاطر المتعلقة بالوباء.

وأضاف تشي يونغ إن القطاع بحاجة إلى «فهم كامل للطبيعة الخاصة والتعقيد في موسم السفر الخاص بعطلة عيد الربيع العام الجاري». وقالت الإدارة المعنية بتنظيم الطيران إنه منذ بدء موسم السفر السنوي في السابع من يناير، إذ يعود الصينيون إلى بلداتهم استعداداً لقضاء العطلة التي تبدأ في 21 يناير، في حين بلغ عدد ركاب النقل الجوي 63 % من العدد في 2019 قبل الجائحة.وأعادت الصين فتح حدودها الأحد الماضي بعد أن تخلت في ديسمبر الماضي عن نظام صارم لمكافحة الفيروس من الفحوص المتكررة وقيود السفر وعمليات الإغلاق الجماعي.

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