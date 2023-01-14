الاتحاد للطيران تطرح خصومات على وجهاتها

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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استهلت الاتحاد للطيران العام الجديد بإطلاق خصومات وعروض للمسافرين الذين يتطلعون إلى استكشاف وجهات جديدة أو زيارة الأصدقاء والعائلة. ويمكن للمسافرين الاستفادة من هذه الخصومات والسفر من أبوظبي إلى أي من الوجهات المختارة على الاتحاد للطيران مثل لندن وإسطنبول وبوكيت وباريس وغيرها بأسعار تبدأ من 695 درهماً على الدرجة السياحية و3,995 درهماً على درجة الأعمال.

وتبدأ الأسعار من 895 درهماً على الدرجة السياحية إلى روما و795 درهماً على الدرجة السياحية إلى مومباي. ويسري العرض حتى 20 يناير للسفر من 18 يناير إلى 15 يونيو.

وسيتمكن المسافرون الراغبون في استكشاف لندن من الاستفادة من الأسعار المخفضة التي تبدأ من 15995 درهماً على درجة الأعمال، أو من 2695 درهماً على الدرجة السياحية. ويمكن الاستفادة من برنامج التوقف والحصول على إقامة مجانية بفنادق فئة ثلاث وأربع نجوم، أو الحصول على خصومات تصل إلى 40 % بفنادق مختارة.

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