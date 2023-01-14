طفرة بقطاع الطيران في الإمارات.. وأعداد المسافرين تتضاعف

المصدر: أبوظبي – وام

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عبّرت أرقام النمو المسجلة على مستوى قطاع الطيران عن الطفرة التي يشهدها القطاع السياحي في الدولة، بعد أن نجحت الإمارات في تجاوز حاجز الـ100 مليون مسافر عبر مطاراتها خلال العام الماضي، وبمعدل نمو بلغ 120 في المائة مقارنة بالعام 2021.

وأكدت الأرقام حجم الثقة العالمية في قطاع الطيران الإماراتي وفي قدرات القطاع السياحي على مواصلة النجاح والريادة التي بات يحتلها على الصعيد العالمي.

ناقلات وطنية

بدورها، واصلت الناقلات الوطنية تعزيز مستوى خدماتها المقدمة للمسافرين على متنها، حيث أعلنت «طيران الإمارات» عزمها توفير خدمة الإنترنت ذي النطاق العريض الجديد عالي السرعة على 50 طائرة إيرباص A350.

ومن المقرر أن تدخل الخدمة ضمن أسطولها خلال عام 2024. وسيحسن النظام الجديد تجربة الركاب بشكل كبير مع اتصال محسن وتغطية عالمية أكبر حتى على الرحلات الجوية فوق القطب الشمالي. من جهتها أعلنت «فلاي دبي» أنها ستستأنف رحلاتها إلى مطار شيمكنت الدولي (CIT) اعتباراً من 28 فبراير المقبل بواقع رحلتين أسبوعياً، وبذلك تتوسع شبكتها في كازاخستان لتضم ثلاث وجهات هي «ألماتي» والعاصمة «أستانا» إضافة إلى «شيمكنت».

أجندة متنوعة

في السياق ذاته، واصلت أجندة الفعاليات السياحية زخمها طوال الأسبوع الماضي بعد أن تضمنت مجموعة من الأحداث والفعاليات المتنوعة التي أسهمت في تعزيز وتنويع الخيارات السياحية في الدولة. وتنطلق فعاليات مهرجان الحصن الحافل بالأنشطة التراثية والتجارب الثقافية وعروض الأداء ومعارض الحرف اليدوية والتصميمات الفنية وورش العمل الإبداعية وتجارب التسوق وفنون الطهي.

ملتقى أم القيوين للسياحة

وتستعد إمارة أم القيوين لاحتضان «ملتقى أم القيوين للسياحة» الذي تنظمه دائرة السياحة والآثار خلال الفترة من 18 وحتى 19 يناير الجاري. ويستعرض الملتقى - الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية بين المنشآت السياحية والفندقية بالإمارة مع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال السياحة - عدداً من المنتجات والباقات السياحية بأسلوب مبتكر، إضافة إلى عرض الخطط والتوجهات المستقبلية التي ستسهم في مجال تطوير القطاع السياحي بالإمارة.

«كنوز أجمل شتاء»

بدورها أطلقت القرية العالمية، مسابقة «كنوز أجمل شتاء» التي بلغت قيمة جوائزها النقدية مليون درهم مقدمة من القرية العالمية، وتعد أكبر مسابقة سياحية من نوعها للبحث عن 51 كنزاً مخبأً في مناطق سياحية حول الإمارات، وتم بثها مباشرة عبر قناة «يوتيوب».

وجاءت المسابقة - التي استمرت ثلاثة أيام في القرية العالمية بدبي - ضمن فعاليات النسخة الثالثة لحملة «أجمل شتاء في العالم»، حيث تم إخفاء 51 صندوقاً في جميع أنحاء الدولة، واحتوى صندوق واحد منها على 500 ألف درهم.

وكانت القرية العالمية قد أطلقت «جائزة المخرجين الشباب» احتفاءً بـ «شهر المبدعين»، وذلك بالتعاون مع أكاديمية بلووم ورلد حيث تقدم المسابقة فرصة لاثنين من المشاركين فيها للفوز بمنحة دراسية كاملة بقيمة ما يزيد على مليون درهم خلال فترة دراستهم في الأكاديمية.

أحداث وفعاليات

وشهد الأسبوع الجاري مجموعة من الأحداث والفعاليات التي استقطبت المشاركين والزوار من داخل وخارج الدولة، مثل معرض «عالم القهوة دبي 2023» بمشاركة نحو 10000 من الخبراء والمحترفين وأكثر من 1500 شركة وعلامة تجارية من 33 دولة، ومسابقة مهرجان الظفرة للصيد بالصقور، ومهرجان دبي للتسوق، وبطولة الشارقة للطيران الشراعي التي انطلقت أمس الجمعة بمشاركة دولية واسعة.

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