الاتحاد للطيران الأكثر التزاماً بمواعيد الرحلات في الشرق الأوسط

المصدر: أبوظبي- البيان

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احتلت الاتحاد للطيران المركز الأول من حيث الالتزام بمواعيد الرحلات في الشرق الأوسط بحسب ما جاء في تقرير مجموعة أوفيشل إيرلاين غايدز (أو أي جي)، منصة البيانات الرائدة عالمياً في قطاع السفر العالمي. وجاء مطار أبوظبي الدولي، مقر الاتحاد للطيران، ضمن أفضل خمسة مطارات في الشرق الأوسط من حيث الالتزام بالمواعيد.

وصنّفت المجموعة في تقرير دوري الالتزام بالمواعيد لعام 2022 الاتحاد على أنها الأكثر التزاماً بمواعيد الرحلات ومن بين أفضل 20 شركة على مستوى العالم حيث احتلت المرتبة 19 بين كافة شركات الطيران الكاملة الخدمة والمنخفضة التكلفة عالمياً. وحقّقت الاتحاد للطيران أداء وصول في غضون 15 دقيقة من الموعد المحدد بنسبة 81%، وتابعت تسجيل أدنى معدلات الإلغاء في العالم، لضمان توفير تجربة سفر سلسة بضيوفها مع مواعيد رحلات موثوقة.

وقال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في مجموعة الاتحاد للطيران: «تعتبر سلامة وأمن العمليات التشغيلية في قمة أولويات الاتحاد للطيران. يؤكد إدراج الاتحاد للطيران على قائمة أو أي جي لعام 2022 التزامها تجاه ضيوفها بدقة مواعيدها. وتواصل الشركة سعيها لتعزيز هذه الموثوقية من خلال جهود موظفيها واعتماد التكنولوجيا والابتكار.

وتعرّف( أو أي جي) الالتزام بمواعيد الرحلات بضرورة ألا يتجاوز وصول أي رحلة 15 دقيقة عن وقتها المحدد، وهو معيار قياسي في صناعة الطيران، مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل المتغيرة التي يمكن أن تؤثر على العمليات التشغيلية.

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