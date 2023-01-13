طيران الإمارات تواصل توسيع شبكة العملاقة لخدمة الطلب المتنامي

المصدر: البيان

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أعلنت طيران الإمارات أنها ستوسع نطاق عملياتها لطائرات A380 مع عودة الطائرة الشهيرة ذات الطابقين إلى غلاسكو (26 مارس 2023) ونيس (1 يونيو/ 2023) وبرمنغهام (1 يوليو 2023). كما أعلنت الناقلة أنها ستستأنف تشغيل رحلتها اليومية الثانية إلى لندن ستانستيد اعتباراً من 1 مايو 2023، بطائرات البوينغ المجهزة بالدرجة الأولى Game Changer.

وتواصل طيران الإمارات توسيع شبكتها العالمية وزيادة قدراتها بما يتماشى مع استمرار تنامي الطلب على السفر.

ومع استئناف تشغيل الرحلة اليومية الثانية إلى مطار لندن ستانستيد، ترفع طيران الإمارات عملياتها إلى العاصمة البريطانية إلى إحدى عشرة رحلة يومياً، بما في ذلك ست رحلات يومياً إلى لندن هيثرو وثلاث رحلات يومياً إلى لندن غاتويك.

وتشغل طيران الإمارات حالياً طائراتها الإيرباص A380 إلى40 وجهة حول العالم. وبحلول الصيف المقبل، ستتوسع شبكة هذه الطائرة الشهيرة لتخدم ما يصل إلى 50 وجهة، ما يعني استعادة نحو 90% من شبكتها إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وطيران الإمارات أكبر مشغّل لطائرات إيرباص A380، مع أكثر من 80 طائرة في الخدمة حالياً.

وكانت الناقلة قد أطلقت عمليات A380 لأول مرة إلى برمنغهام في عام 2016، وإلى نيس في عام 2017، وإلى غلاسكو في عام 2019.

وكانت طيران الإمارات قد نشرت مطلع هذا الشهر أول طائرة A380 تم تجديدها بالكامل في إطار برنامجها التحديثي، البالغة تكلفته 2 مليار دولار أمريكي، على خط لندن هيثرو. وتضم الطائرة مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، وأحدث تصاميم المقصورات، بما في ذلك لوحات الألوان الفاتحة في الدرجتين الأولى والأعمال.

كما تخطط الناقلة لتكثيف عملياتها بطائرات A380 ذات الأربع درجات، التي تضم مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، إلى أكثر من 35 وجهة في 20 دولة بحلول مارس 2024.

ولا تزال تجربة طائرة الإمارات A380 تحظى بتفضيل العملاء، بفضل مقصوراتها الفسيحة والمريحة الهادئة، ومنتجاتها الفريدة، مثل الصالون الجوي وحمّام الشاور سبا.

كما يستمتع الركاب، في جميع الدرجات، بالمأكولات المستوحاة من المنطقة، والترفيه بدون توقف على رحلاتهم، مع نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، والذي يوفر أكثر من 5000 قناة حسب الطلب، تعرض الأفلام والموسيقى والبرامج التلفزيونية والبودكاست والكتب الصوتية والألعاب وغيرها، على شاشات شخصية تعتبر الأكبر في فئتها.

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