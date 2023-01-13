بمناسبة عيد الربيع.. عودة مشهد صخب السفر والتنقل في الصين

المصدر: البيان

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يرتبط مهرجان عيد الربيع في الصين بمناسبة العام القمري الجديد بمشهد صخب السفر والتنقل، حيث يصل النقل الوطني في الصين فترة الذروة.

وسيشهد اعام 2023، فترة تنقل في عيد الربيع، ما مجموعه 40 يوماً، أي من 7 يناير إلى 15 فبراير، وفق صحيفة "الشعب" الصينية

ووفقًا لبيانات وزارة النقل الصينية، يقدر أن إجمالي تدفق الركاب خلال موسم السفر في عيد الربيع هذا العام سيكون حوالي 2.095 مليار، بزيادة قدرها 99.5 ٪ عن نفس الفترة في العام 2022، وإلى 70.3٪ عن نفس الفترة من العام 2019، مما سوف يساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي.

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