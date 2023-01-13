101 مليون مسافر عبر مطارات الدولة في 2022

المصدر: أبوظبي – وام

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قفز إجمالي أعداد المسافرين عبر ‎مطارات الدولة خلال عام 2022 ليصل إلى 101 مليون و11 ألفاً و623 مسافراً بنسبة زيادة بلغت 120 بالمائة مقارنة مع عام 2021 الذي بلغ فيه أعداد المسافرين 45 مليوناً و913 ألفاً و180 مسافراً، وذلك وفقاً للهيئة العامة للطيران المدني.

‎وتفصيلاً وصل عدد المسافرين القادمين عبر مطارات الدولة في 2022 إلى 29 مليوناً و926 ألفاً و799 قادماً، فيما بلغت أعداد المغادرين عبر مطارات الدولة 29 مليوناً و172 ألفاً و619 مغادراً، وبلغت أعداد العابرين من مطارات الدولة إلى 41 مليوناً و912 ألفاً و205 عابرين.

‎ثقة عالمية

وقال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن قطاع الطيران المدني في الدولة نجح في استعادة مستويات حركة المسافرين المسجلة ما قبل جائحة كورونا، مؤكداً أن الأرقام المسجلة تترجم حجم الثقة العالمية في قطاع الطيران الإماراتي وقدرته على المحافظة على مستويات نموه المتصاعدة.

‎وأكد في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن قطاع الطيران الإماراتي يشكل محوراً استراتيجياً ومساهماً رئيسياً في الاقتصاد الوطني ويسجل اليوم أعلى معدلات النمو على مستوى العالم ويوفر أفضل الخدمات للمسافرين.

وأضاف: رسخت الإمارات مركزها كإحدى أبرز الوجهات العالمية استقراراً وقدرة على مواصلة النمو، واليوم نجحت الإمارات في تعزيز معايير العودة الآمنة مقدمة سيناريوهات محكمة وفاعلة باتت نموذجاً رائداً على الصعيد العالمي، مضيفاً:»نفخر بقطاع الطيران في الدولة الذي نجح في تعزيز تصنيفه بين الأفضل على مستوى العالم.

مسيرة استثنائية

وواصل قطاع الطيران المدني في الدولة خلال عام 2022 مسيرته الاستثنائية على مستوى الإنجازات العالمية، حيث حققت الإمارات متمثلة بالهيئة العامة للطيران المدني فوزاً مستحقاً بإعادة انتخابها لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي للمرة السادسة على التوالي في التصويت الذي تم خلال اجتماعات الدورة الـ41 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2022 في مونتريال - كندا، وحصلت على 161 صوتاً في الانتخابات من أصل 175 ممن لديهم حق التصويت.

من جهة أخرى أعلنت الإمارات، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، اعتماد قرار الحياد المناخي الخاص بقطاع الطيران الوطني، ليكون أول قطاع طيران بالمنطقة يعتمد قرار التزامه بالحياد المناخي، وأول قطاع على مستوى الدولة يحقق التزاماً متكاملاً بهذا التوجه.

وتصدرت الإمارات قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث النمو في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات في مطاراتها الدولية (عدد المقاعد)، وذلك وفقاً لبيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وجهات

ووصل عدد الوجهات التي تصل إليها الناقلات الجوية الوطنية بنهاية 2022، إلى نحو 536 وجهة حول العالم بما فيها الوجهات المشتركة، ويتوقع أن تواصل الناقلات توسيع شبكة وجهاتها حول العالم أمام المسافرين في العام الجديد، مدعومة بانتعاش الطلب على السفر ومكانة الإمارات وجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال.

إنجاز

وحققت الناقلات الوطنية إنجازاً عالمياً استثنائياً في مجال السلامة والأمان، بتبوئها مراكز متقدمة ضمن تصنيف 2023 لأكثر 20 شركة طيران أماناً في العالم، الصادر عن موقع «إيرلاين ريتنج»، الذي صنف الاتحاد للطيران، الثالثة عالمياً بين 385 شركة طيران حول العالم.

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