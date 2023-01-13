طيران الإمارات تستثمر 1.5 مليار بمرافق جديدة لتحديث الطائرات

المصدر: دبي - بشار باغ

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كشف عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، عن أن المركز الهندسي التابع للناقلة يخطط للتوسع في خدمات تحديث وتجديد الطائرات التابعة لشركات طيران أخرى، بما يتضمن شركات الطيران الخاص، ويأتي ذلك في ظل النجاح الذي يحققه برنامج طيران الإمارات الضخم لتحديث 120 طائرة، بكلفة ملياري دولار.

وأوضح في تصريحات صحافية، أن العمل انطلق لبناء وتجهيز 7 حظائر جديدة في منشآت مطار آل مكتوم الدولي، من ضمنها حظيرة مخصصة لطلاء الطائرات، موضحاً أن حجم الاستثمار في هذا المشروع يصل إلى 1.5 مليار درهم، وستنضم الحظائر الجديدة إلى 12 حظيرة عاملة حالياً.

وأشار الرضا إلى أن تقديم الخدمات التجارية لشركات الطيران الراغبة بالتجديد والتحديث في منشآت مركز الإمارات الهندسي، سيبدأ في عام 2025، مؤكداً أن المركز الهندسي في طيران الإمارات، يتمتع بخبرات عالية للتعامل مع مختلف متطلبات الشركات والناقلات الجوية، بما يشمل أحدث وأكثر الطرق كفاءة في إدارة عمليات التجديد، ضمن إطار زمني تنافسي، مقارنة بالمنشآت والخدمات التي توفرها شركات أخرى حول العالم. وأوضح أن هذه الحظائر ستحتاج موظفين من مهندسين وفنيين إداريين للقيام بالمهام المطلوبة، وبالتالي، ستلجأ طيران الإمارات إلى توظيف المزيد من المهارات من حول العالم.

نمو الأسطول

ومن جانب آخر، توقع الرضا أن تبدأ طيران الإمارات بحلول أغسطس 2024، تسلم 50 طائرة جديدة من إيرباص وبوينغ، خلال جدول زمني يمتد لثلاث سنوات ونصف، ما يسهم في نمو أسطول الناقلة الدولية الأكبر في العالم، وأوضح أن المباحثات مع الشركات المصنعة متواصلة بخصوص جداول تسليم الطائرات التي طلبتها «طيران الإمارات»، خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن الناقلة ستتسلم أول طائرة من طراز إيرباص إيه 350، في أغسطس 2024، وبموجب المباحثات مع شركة بوينغ الأمريكية، ستسلم شركة طيران الإمارات، أول طائرة من طلبيتها بوينغ 777 إكس، في يوليو 2025، مشيراً إلى أنه لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية بخصوص تسليم طائرات بوينغ 787 بعد.

توقيع طلبيات

ولدى طيران الإمارات 3 طلبيات من شركتي بوينغ وإيرباص، حيث وقعت الناقلة طلبية مؤكدة لشراء 50 طائرة إيرباص A350-900 XWB، بقيمة 16 مليار دولار أمريكي، 58.7 مليار درهم، خلال دبي للطيران 2019. وخلال المعرض أيضاً، وقعت أيضاً طلبية مؤكدة لشراء 30 طائرة بوينغ 787-9، بقيمة 8.8 مليارات دولار أمريكي (32.3 مليار درهم)، إلى جانب طلبية من طراز بوينغ 777.

وفي سياق آخر، أشار الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، إلى أن الناقلة تخطط لاستئناف تشغيل رحلاتها إلى شنغهاي خلال يناير الجاري، موضحاً أن الاستئناف قد يتم بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، لافتاً إلى أن طيران الإمارات تشغل حالياً 4 رحلات أسبوعية إلى غوانزو الصينية.

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