طيران الإمارات تستأنف خدمتها إلى طوكيو هانيدا

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت طيران الإمارات مواصلة توسيع شبكتها في آسيا مع استئناف خدمتها إلى طوكيو هانيدا اعتباراً من 2 أبريل، لتستكمل بذلك إعادة بناء شبكتها اليابانية وتوفر مزيداً من الخيارات والمرونة للمسافرين من وإلى واحدة من أفضل الوجهات وأقوى الاقتصادات في آسيا والعالم.

وستعمل الرحلة «ئي كيه 312» بواحدة من أحدث طائرات الإمارات من طراز بوينج 777 Game Changer. وتقلع الرحلة من دبي الساعة 7:50 صباحاً وتصل إلى مطار طوكيو هانيدا الساعة 10:35 ليلاً. أما رحلة العودة «ئي كيه 314» فستغادر هانيدا بعد منتصف الليل بخمس دقائق وتحط في مطار دبي الساعة 6:20 صباحاً. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وطوكيو).

ويؤكد قرار استئناف خدمة طوكيو هانيدا استمرار دعم طيران الإمارات للسفر والسياحة في اليابان بعد انقشاع الجائحة، بما يخدم الطلب المتنامي على السفر الدولي ويعزز حركة السفر الوافدة من الأسواق الرئيسية عبر شبكتها العالمية. كما ستعزز عودة طيران الإمارات إلى هانيدا عمليات الناقلة في السوق اليابانية، إلى جانب خدمتها اليومية بطائرات A380 إلى طوكيو ناريتا وخدمة البوينج 777 اليومية إلى أوساكا.

وكانت هانيدا منذ إطلاق الخدمة إليها في 2013، وحتى انتشار الجائحة، واحدة من المدن الرئيسية على شبكة خطوط طيران الإمارات للتجارة والسياحة. ولا تزال الناقلة ملتزمة بدعم النمو والتعافي المتسارع في اليابان، حيث احتفلت مؤخراً بمرور 20 عاماً على إطلاق خدمتها إلى أوساكا، ثاني أكبر مدن البلاد بعد العاصمة طوكيو. كما تتيح طيران الإمارات للركاب الوصول إلى 26 مدينة في اليابان و10 نقاط إقليمية عبر طوكيو وأوساكا، من خلال شراكتها بالرمز مع الخطوط الجوية اليابانية (جال).

ومع إضافة طوكيو هانيدا، ترفع طيران الإمارات شبكتها العالمية إلى 141 وجهة في القارات الست، بما فيها 10 وجهات للشحن فقط. وتشغل الناقلة حالياً أحدث طائراتها بوينج 777-300ER المزودة بأجنحة الدرجة الأولى المغلقة بالكامل Game Changer إلى كل من بروكسل وجنيف ونيس ولندن ستانستيد وفرانكفورت وزيوريخ.

وتتميز أحدث طائرات طيران الإمارات بوينج 777 بمقاعد مصممة هندسياً وترقيات بملايين الدولارات وأحدث نسخة من نظام الترفيه الجوي في جميع المقصورات. وتم تصميم الأجنحة الخاصة، وعددها 4 بتوزيع (1-1-1)، مع التركيز على الراحة التامة والخصوصية المطلقة للعملاء، حيث تتميز بأبواب منزلقة ترتفع من أرضية الطائرة حتى السقف ومساحة شخصية تصل إلى 40 قدماً مربعةً لكل جناح. وبالإضافة إلى طوكيو- ناريتا، تعمل طائرات الإمارات إيرباص A380 إلى 40 وجهة، بما فيها لندن هيثرو وأوكلاند وكوالالمبور وهيوستن وغيرها.

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