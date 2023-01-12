افتتاح أفعوانية «مهمة فيراري» الأولى من نوعها في العالم بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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أطلقت عالم فيراري أبوظبي، اليوم، أفعوانية «مهمة فيراري» الأولى من نوعها في العالم، في إضافة هي الأحدث على المجموعة الواسعة من ألعاب المدينة، ومرافقها الترفيهية.

وتنضم أفعوانية «مهمة فيراري» إلى المجموعة المتنوعة من الألعاب والمرافق الترفيهية، التي طالما استقبلت الضيوف بأروع الأوقات والتجارب الاستثنائية على مدار أكثر من عقد من الزمان، وتعتبر «مهمة فيراري» من الأفعوانيات المبتكرة، التي تستخدم أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة الترفيه، لتأخذ الضيوف في مغامرة حسية لا تنسى مع أقوى المؤثرات السمعية والبصرية والبيئات الغامرة والحافلة بمشاعر التشويق والحماس. وتدور أحداث هذه التجربة الخاصة، بمشاركة الضيوف في مهمة سرية لنقل سيارة فيراري ذات المواصفات الفريدة والمميزة، وتسليمها للعميل السري كافالينو في موقع سري وخاص تحت الأرض في مصنع فيراري في مارانيلو بإيطاليا.

وبهذه المناسبة، قالت ديانا تايلور، المدير العام لدى عالم فيراري أبوظبي: «يسعدنا الإعلان عن افتتاح أفعوانية «مهمة فيراري» الأكثر تطوراً وابتكاراً في العالم وبدئها باستقبال ضيوف المدينة من عشاق السرعة والتشويق. نؤكد في عالم فيراري أبوظبي حرصنا على ابتكار أروع وأحدث التجارب، التي تمنح الضيوف أوقاتاً ومغامرات مشوقة مستوحاة من عالم فيراري الساحر، اشتهرت عالم فيراري أبوظبي منذ افتتاحها قبل أكثر من عقد من الزمن، بتوفير تجارب ترفيهية استثنائية عبر أفضل الألعاب والمرافق الترفيهية، التي سجلت أرقاماً قياسية عالمية، وتوفر هذه الأفعوانية الفريدة تجربة حماسية غامرة، تتيح للضيوف مشاهدة العالم بعيون العميل السري كافالينو».

ويأتي إطلاق أفعوانية «مهمة فيراري» ليستكمل المجموعة الواسعة من الألعاب والمرافق الترفيهية، التي يبلغ عددها الإجمالي 44 لعبة ومرفقاً ترفيهياً فريداً، تناسب ضيوف عالم فيراري أبوظبي من الكبار والصغار، وتوفر أجمل التجارب والخيارات الترفيهية المفعمة بروح المغامرة والذكريات العائلية التي لا تنسى، وتأتي هذه الإضافة المميزة في إطار التزام عالم فيراري أبوظبي وحرصها على تنويع وإثراء التجارب الترفيهية المستوحاة من عالم فيراري الساحر.

وتستمر عالم فيراري أبوظبي بتقديم أفضل التجارب الترفيهية المستوحاة من علامة فيراري العريقة على جزيرة ياس في العاصمة أبوظبي، وقد حصدت المدينة الترفيهية مجموعة واسعة من الجوائز والألقاب، التي تحتفي بالعروض والتجارب الترفيهية والقائمة المتنوعة من الفعاليات والأنشطة المتميزة، التي تنظمها على مدار العام، إلى جانب ما تقدمه من تجارب طعام وتسوق متميزة.

وتقدم عالم فيراري أبوظبي على جزيرة ياس لضيوفها تجارب ترفيهية عائلية مميزة، وتبعد مسافة دقائق عن كل من ياس ووتروورلد أبوظبي، مدينة الألعاب المائية المستوحاة من التراث الإماراتي للغوص على اللؤلؤ، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، المدينة الترفيهية المغلقة، التي توفر أروع التجارب الغامرة في أجواء تفاعلية واقعية، وكلايم أبوظبي، مرفق الترفيه الرياضي، والمغامرات الداخلية الأبرز في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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