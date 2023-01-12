وجهات ترفيهية جاذبة للأطفال في الإمارات تحفز الخيال وتدعم الإبداع

المصدر: وام

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تواكب وجهات ترفيهية في دولة الإمارات حملة أجمل شتاء في العالم، بإطلاق مجموعة من الأنشطة التي تستهدف الأطفال من مختلف المراحل العمرية، حيث تقدم لهم حزمة من الأنشطة التي تتيح لهم خوض تجارب متنوعة تستثمر أوقات فراغهم وتعزز قدراتهم وتستثير خيالهم، موفرة بيئة محفزة على الإبداع عبر مجموعة متنوعة من البرامج التفاعلية التي تستهدف تطوير وتنمية مواهبهم وإكسابهم مهارات جديدة.

وتعد هذه الأنشطة مثالية للأطفال لخوض تجارب متنوعة تتيح لهم قضاء أوقات تجمع بين المتعة والفائدة وتطوير المهارات، حيث يتنقلون ما بين البرامج التعليمية والاستعراضات والموسيقى والكرنفالات والعروض الفلكلورية والتراثية، إذ تحاول مختلف الجهات استثمار الأجواء المميزة، لاستقطاب العائلات من خلال توفير مجموعة واسعة من الخيارات والفعاليات الاستثنائية.

وتعتبر ياس كارت زون بجزيرة ياس في أبوظبي وجهة مثالية لاختبار متعة وحماس سباقات السيارات، إذ توفر أسطولاً من سيارات الـ"كارتينج" التي تتيح تجربة قيادة آمنة للصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 سنة، وسيارات للكبار من عمر 13 عاماً فما فوق.

وتحتضن جزيرة ياس أيضاً "كلايم أبوظبي"، وجهة عشاق مغامرات القفز الحرّ وتسلّق الجدران، حيث يختبر الأبطال الصغار مهاراتهم في تسلق الجدران والقفز الحر. وتضم "كلايم أبوظبي" أوسع نفق هوائي داخلي للقفز الحر وأطول جدار تسلق داخلي في العالم تحت سقف واحد، ويقدّم مدرّبو القفز الحرّ فيها تجربةً ممتعة وآمنة لمحبّي المغامرة، سواء الهواة أو الخبراء، ومن كافة الأعمار.

وتأخذ "عالم وارنر براذرز أبوظبي"، أول مدينة ترفيهية مغطاة تحمل علامة "وارنر براذرز" في العالم وإحدى أكبر المدن الترفيهية المغطاة، زوارها إلى أرض الخيال والمغامرة برفقة شخصيات القصص المصورة الأكثر شهرة في العالم، مثل سوبرمان وباتمان ووندر وومان وباغز باني وسكوبي دو وفريد فلينستون، بالإضافة إلى 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً عائلياً ومجموعة كبيرة من العروض الترفيهية التفاعلية الحية الاستثنائية.

ويحظى زوار "عالم فيراري أبوظبي"، أول مدينة ترفيهية مغطاة تحمل علامة فيراري في العالم، بما يزيد عن 40 جولة ومرفقاً ترفيهياً ومتاجر للتسوق ومطاعم تقدّم المأكولات الإيطالية الشهية. ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة الفورمولا روسا، الأفعوانية الأسرع في العالم التي تصل سرعتها إلى 240 كيلومتراً في الساعة في غضون 4.9 ثوانٍ، فيما ترتفع حتى 52 متراً. وتشكل المدينة وجهة مثالية لتمضية أروع الأوقات رفقة العائلة والأصدقاء، بينما يكتشفون باقة متنوعة من التجارب المفعمة بالمرح والمغامرة، حيث يستطيعون إظهار براعتهم ومهاراتهم في تغيير إطارات سيارة فورمولا 1بسرعة فائقة مثل فريق الصيانة. وتضم المدينة أيضاً منطقة للترفيه العائلي مناسبة للجميع وأجهزة محاكاة مجهّزة بأحدث التقنيات، وعربات الكارتينج الكهربائية والعروض الحية فضلاً عن مجموعة متنوعة من التذكارات الخاصة بالسباقات.

وتستقطب حديقة الإمارات للحيوانات في أبوظبي، الأطفال بمجموعة من البرامج التي تمزج بين الترفيه والتعليم، حيث تحتضن أنواعاً عديدة من الحيوانات منها النمر الأبيض، الذي ينتمي لفصيلة النمور النادرة في العالم، والدب السيبيري والفيلة الضخمة والمدربة على تقديم العروض والعديد من الأسود والزرافات.

وتقع حديقة حيوانات الإمارات بمنطقة الباهية على بُعد 35 كيلو متراً من قلب العاصمة أبوظبي، وهي وجهة مميزة للعائلات. وتحظى بإقبال جماهيري على مدار العام يزداد خلال فترة الشتاء.

وتُقدم الحديقة باقة من البرامج التعليمية للأطفال والعائلة، منها برنامج حول حياة النحل، يستمر ما يقرب من 40 دقيقة، يتعرف خلاله الزائر على أنواع الأشجار التي تُنتج العسل في دولة الإمارات كالسمر والسدر والغاف، بالإضافة إلى مراقبة إطارات العسل والأدوار المختلفة التي يقوم بها النحل في الخلية.

وتُعتبر "ذا جرين بلانيت" غابة استوائية مميّزة في قلب مدينة دبي، حيث يوجد بها أنواع مختلفة من النباتات والحيوانات، وهي تُعدّ محمية خضراء للكثير من الحيوانات والنباتات المميّزة.

وتُعرِّف "ذا جرين بلانيت" الأطفال على الدور الذي تؤديه الغابة الاستوائية في مستقبل كوكبنا، بهدف رفع وعيهم والتزامهم تجاه البيئة، حيث استقدم هذا المكان وبعناية شديدة أنواعاً مختلفة من الحيوانات التي تتواجد في الغابات الاستوائية.

وتتألف هذه الغابة من 4 طوابق هي: القبة والطابق المتوسّط وطابق الغابة وطابق الغابة الممطرة، ويجسّد كل طابق دور كل جزء من الغابة وأهميته.

وتحتوي ذا جرين بلانيت على مئات الطيور والزواحف والأسماك والثدييات واللافقاريات وهي حيوانات جاءت من مصادر مسؤولة ومرافق مرموقة للعناية بالحيوانات حول العالم.

وتوفر المنشأة بيئة مناسبة تحاكي الموطن الأصلي للحيوانات، إذ تقع في مبنى فريد للغاية مصمم بشكل خاص ليضم نباتات وحيوانات الغابات المطيرة في بيئة تشبه بيئتها الأصلية، حيث جرى تصميم ارتفاع الغابة والنظام الآلي للتحكم بالرطوبة وحتى الزجاج القابل لاختراق الأشعة فوق البنفسجية بعد دراسة مستفيضة لتوفير الظروف البيئية المثالية للنباتات والحيوانات.

ويعتبر مجمع دبي دولفيناريوم، إحدى الوجهات التي تلقى إقبالاً كبيراً من الأطفال الراغبين في الاستمتاع بيوم مع الدلافين والفقمات المدهشة، حيث يمكنهم مشاهدة هذه الكائنات عن قرب وهي ترقص وتغني وتلعب الكرة وتقفز عبر الأطواق وحتى ترسم.

ويقدم دبي دولفيناريوم، الذي تعتبر وجهة ترفيهية مغلقة، لزوارها عروضاً فريدة تجمع بين الإبهار والاستمتاع، وذلك عبر عروض الثدييات البحرية الأكثر شعبية في العالم، حيث تقدم تلك الوجهة، وهي أول حوض مائي مغلق ومكيف بالكامل في منطقة الشرق الأوسط، عروضاً استثنائية تستعرض خلالها الدلافين رشاقتها وذكاءها، وذلك عبر مجموعة من الأنشطة، التي تؤديها مثل اللعب بالكرة وتقديم حركات بهلوانية والقفز من خلال الأطواق.

ويقع دبي دولفيناريوم في حديقة خور دبي، التي تعد من أكثر الحدائق الكبرى شعبية في دبي والإمارات، ما يجعل الوصول إليه سهلاً للجميع، ويمتد على مساحة 54 ألف قدم مربعة، وقد تم افتتاحه في عام 2008.

وتقدم حديقة دبي سفاري بارك تجربة فريدة واستثنائية للعائلات التي تبحث عن رحلة مليئة بالمغامرة والمتعة والإثارة في أحضان الحياة البرية، والطبيعة الخلابة.

ونجحت "سفاري دبي" في تعزيز مكانتها بوصفها وجهة مفضلة للعائلات والمقيمين والسياح.

وتعد وجهة ترفيهية للباحثين عن الإثارة والتشويق في الطبيعة، خصوصاً خلال فصل الشتاء الذي يتميز في الإمارات بأجوائه الربيعية، وخروج العائلات في رحلات خارجية.

وتقدم دبي سفاري بارك تجربة تنقل خلالها الزوار من جميع الفئات العمرية إلى قلب الحياة البرية، ضمن أجواء ترفيهية استكشافية مشوقة، يقوم عليها فريق متخصص من الخبراء والفنيين أصحاب الخبرة في مجال الرعاية والحفاظ على الحياة الفطرية، وإكثارها، والسعي لتوفير كل العناصر التي تجعل من الزيارة مصدراً لبهجة الزوار وإمدادهم بمعلومات مهمة حول العديد من الفصائل التي ندر أن تجتمع تحت سقف واحد في هذا الجزء من العالم.

وتقدّم وجهة "كيدزانيا" في دبي للأطفال من جميع الأعمار أنشطة تثقيفية وترفيهية في نسخة مطابقة عن مدينة حقيقية، حيث يتمكّنون من اكتساب المهارات الأساسية وتمضية أوقات ممتعة في بيئة آمنة داخل دبي مول.

ويتعرّف الأطفال عن كثب إلى مختلف المهن ويتعلّمون كيف يكسبون المال ثمّ يختبرون تجارب التسوق أو يستمتعون في المنتجع الصحي أو المرافق الترفيهية.

ويمنح مركز الشارقة للاستكشاف الأطفال من عمر 3 إلى 12 عاماً تجربة استثنائية، تمزج بين المتعة والمرح مع العلم والمعرفة، حيث يتيح المركز الترفيهي للتعلم والاستكشاف للأطفال الفرصة للتعلم والتعرف على العلوم والتقنيات المختلفة التي يصادفونها خلال حياتهم اليومية وسط أجواء مفعمة بالمتعة واللعب والمرح.

ويتيح المركز للأطفال تمضية أجمل الأوقات في الاستكشاف والتعلم في عالم يشبه عالم الكبار ولكنه مفعم بالألوان المبهجة والتصميمات المحببة للأطفال مع الحفاظ على سلامتهم، حيث صُنعت جميع المعروضات من مواد تحافظ على سلامة الأطفال وتمنحهم مساحة للانطلاق بصحبة عائلاتهم في بيئة آمنة وشيقة في الوقت نفسه.

وينقسم المركز إلى مناطق رئيسية تعبر عن مجالات ترفيهية متنوعة، ومنها منطقة الألعاب المائية، والمطار، وجسم الإنسان، ومدينة البناء، ومدينة القيادة، وعالم الرياضة واستديو التلفزيون.

ويشعر الطفل منذ اللحظات الأولى لدخول المركز بأجواء حماسية تدفعه للتعلم والاستكشاف، ففي منطقة القيادة يتعرف الأطفال على قوانين المرور وإرشادات السلامة على الطريق، وفي منطقة البناء يقوم الطفل ببناء بيته بنفسه باستخدام الرافعات وقطع البناء الملونة، أما في منطقة المطار فيتعرف على مراحل السفر المختلفة مثل فحص الحقائب والأمتعة وإجراءات وزن الحقائب ومتطلبات الاستعداد لركوب الطائرة.

ويمتد مركز الحفية لصون البيئة الجبلية في مدينة كلباء بالشارقة على مساحة 12 كيلومتراً مربعاً، وهو موطن لأنواع عدة من حيوانات الجبال والصحراء.

ويضم المركز مساحات داخلية تحوي مجموعة من الثعابين والسحالي والقنافذ والعقارب، فضلاً عن مناطق واسعة من المناظر الطبيعية التي يعيش فيها النمر العربي والذئب والطهر والكراكال "الوشق الصحراوي".

ويمتلك المركز عربات "غولف" تتيح للزوار التجول حوله بسهولة ويتوفر فيها أيضاً مرشدون مدربون للإجابة عن أسئلة الزوار حول الحياة البرية العربية. كما يقدم المركز معرضاً ليلياً يشاهد عبره الزوار الصغار الأنشطة الليلية للمخلوقات الصحراوية.

وتحفل إمارة عجمان بتنوع الوجهات الترفيهية والمرافق التي تقدم خيارات سياحية مميزة تستقطب كافة أفراد الأسرة ومن ضمنها "حديقة الحيوانات القزمة" و"ماجيك بلانيت" وبلاي لاند" و"فيستفال لاند" التي تناسب كافة الأعمار وتوفر تجارب مختلفة مليئة بالمرح.

وتستقطب القرية التراثية بالفجيرة الزوار لا سيما من الأطفال، حيث تقدم لهم أنشطة تعرفهم إلى تراث وتقاليد الشعوب التي عاشت في المنطقة، وتروي القرية التاريخ من خلال ما تضمه من أركان تراثية متعددة، ونماذج البيوت القديمة، ومقتنيات أثرية تشهد على الماضي وأنماط الحياة التقليدية، وتروي قصة الأجداد من خلال فعاليات تراثية بالقرية يتم تنظيمها بشكل مستمر.

وتحفل القرية بفعاليات تعرف الأطفال والشباب بالموروثات القديمة وتطلعهم عن قرب على نمط حياة الآباء والأجداد، حيث تنقل لزوارها من الصغار التراث بطريقة جذابة وممتعة، ويستطيع أن يتنفس الزائر في كل ركن من أركانها وبيوتها القديمة عبق الماضي.

وتزخر أم القيوين بوجهات تستقطب الأطفال ببرامج منوعة وتفاعلية منها حديقة "دريم لاند" التي تعتبر أكبر حديقة مائية في الإمارات، بمساحة ربع مليون متر مربع وتتسع لما يقرب من 10 آلاف زائر وتضم العديد من الألعاب المائية ومناطق للتخييم.

ويقع مول أم القيوين في وسط مدينة أم القيوين ويتيح لزواره تجربة تسوق ممتعة مع قضاء أوقات ترفيهية في مركز الألعاب الترفيهي أورنج هب orange hub.

وتزخر حديقة حيوانات رأس الخيمة بمجموعة من الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض، حيث تتيح للزوار استكشاف الحيوانات في مواقع تشبه إلى درجة كبيرة موطنها الطبيعي، كما تضم نادي تدريب للفروسية خاصاً بالسيدات، ومدينة ألعاب، ومسرحاً للأطفال، إضافة إلى الخدمات والمطاعم.

وتسمح الحديقة للزائر بمشاهدة الحيوانات عن قرب، بحضور حراس الحديقة، كما تراعي البيئات المختلفة للحيوانات من خلال تشييد أقفاص وبرك مياه وسباحة تماثل تلك الموجودة في بيئتها الطبيعية، فضلاً عن تزويد المكان بنظام تبريد خاص بالحيوانات.

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