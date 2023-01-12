أحداث استثنائية تزيد من جاذبية «وجهات دبي» خلال الشتاء

المصدر: البيان

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يُعدّ الموسم الشتوي في دبي فرصة للاستمتاع بالعديد من وجهاتها الرئيسية ومناطق الجذب العديدة الموزعة على امتداد المدينة، وما تحفل به من عدد كبير من الفعاليات التي تتميز في جانب كبير منها، إن لم يكن أغلبها، بكونها أنشطة عائلية تتكامل فيما بينها لتحقق الهدف الذي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والزيارة، بما توفره من خيارات متنوعة تضفي البهجة والسعادة على جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وكذلك الزوار من حول العالم على تنوع أعمارهم وثقافاتهم وهواياتهم.

وتشهد دبي خلال هذه الفترة من العام العديد من الفعاليات ما بين الأسواق المفتوحة والمناسبات الرياضية المجتمعية والمهرجانات، والأنشطة الترفيهية، حيث يجد الجميع ضالتهم المنشودة في قضاء أوقات ممتعة بصحبة الأهل والأصدقاء في دبي، إذ تتوزع تلك الفعاليات والأنشطة ضمن وجهاتها الرئيسية وفي مواقع متفرقة من المدينة لتكون في متناول الجميع ولتشجعهم على المشاركة والاستمتاع بالأجواء المميزة في هذه الفترة من السنة والتي تتسم باعتدال درجات الحرارة وهي ميزة كبيرة خاصة لزوار دبي القادمين من البلدان الباردة.

حملة #وجهات_ دبي، التي أطلقها "مجلس دبي للإعلام" ويقوم على تنفيذها "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، تُعنى بإلقاء الضوء على تلك الفعاليات والأنشطة وغيرها من المواقع التي تعد مناطق جذب في المدينة بما تحفل به من معالم رئيسية أو أنشطة تستقطب أعداداً كبيرة من الزوار، بهدف التعريف بها على نطاق أوسع ومساعدة أفراد المجتمع وكذلك الزوار على الاستمتاع بما تقدمه تلك الأماكن من فرصة لقضاء أوقات متميزة.

وعن الحملة، تقول شيماء السويدي، مديرة براند دبي: "نركّز في حملة وجهات دبي وضمن موسمها الجديد على إبراز مجموعة واسعة التنوع من الفعاليات والأنشطة بدءاً من الأسواق المفتوحة ومروراً بالفعاليات الفنية والثقافية والإبداعية والترفيهية المتعددة التي تعكس الطبيعة المتميزة للأجواء الشتوية في دبي، والحملة هدفها إبراز عناصر تجعل دبي المكان المُفضّل للزوار من داخل الدولة وخارجها.. وتميزها بين أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم ".

وتتعدد أشكال الفعاليات التي تشهدها دبي في الموسم الشتوي والتي يندرج جانب منها في إطار "مهرجان دبي للتسوق"، الحدث الأبرز من نوعه على مستوى المنطقة بما يشمله من تجارب عائلية فريدة.

بكل فخر من دبي

وضمن مبادرة "بكل فخر من دبي"- وهي المبادرة التي أطلقها "براند دبي" بهدف تشجيع رواد الأعمال والترويج لمشاريعهم دعماً لفرص نجاحهم – يقدم عدد كبير من أعضاء المبادرة في وجهات دبي الرئيسية التي تستضيف الفعاليات العديدة المقامة خلال هذا الموسم، مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة والمأكولات والمشروبات المحببة للكبار والصغار، خاصة القهوة بنكهاتها المميزة، وكذلك تجربة الاستمتاع بعروض السينما في الهواء الطلق، ما يزيد من تميز تجربة زيارة تلك الوجهات وفرص الاستمتاع بها.

وتُقام في دبي خلال هذه الفترة من السنة الأسواق المفتوحة ومنها "سوق السيف" وهو من أبرز فعاليات مهرجان دبي للتسوق، ويعد السوق تجربة متميزة بما يضمه من متاجر وأنشطة مخصصة للأطفال، وعروض ترفيهية، والمطاعم والفنادق، فيما تشكل منطقة السيف فرصة لمشاهدة الألعاب النارية الرائعة ومتابعة عدد كبير من العروض الفنية والثقافية والترفيهية الحية، بينما يجد الأطفال كذلك مصادر عدة للمتعة هناك بكم كبير من الأنشطة الترفيهية والتعليمية وورش العمل الفنية والإبداعية.

ويميز فعاليات دبي تنوعها الكبير الذي يُرضي كافة الأذواق ويلبي مختلف التطلعات، إذ لم تغفل فعاليات دبي في موسمها الشتوي، أن تفرد مساحة لمحبي المنتجات الزراعية المتميزة، من خلال أسواق تضع في متناول زوارها الخضروات والفواكه الطازجة ضمن أجواء احتفالية مبهجة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر "سوق المزارعين"، وسوق "رايب ماركت".

ويستمر "سوق المزارعين" الذي تنظمه بلدية دبي في "حديقة النخيل" حتى 11 مارس المقبل حيث يقدم المزارعون الإماراتيون منتجاتهم الزراعية والعضوية والمحلية مباشرة إلى المستهلك ويستقبل السوق الزوار يوم السبت من كل أسبوع اعتباراً من الساعة الخامسة وحتى الثامنة مساءً. ويضم السوق منتجات المزارع المحلية الإماراتية من الفواكه والخُضر ومنتجات الألبان والمنتجات العضوية والعسل والتمور ومنتجات الأعشاب.

أما سوق "رايب ماركت" فيمتاز كذلك بتوفير المنتجات العضوية علاوة على ما يتيحه من فرصة الاستمتاع بالوجبات الشهية التي تقدّمها مجموعة من المشاريع الصغيرة عبر شاحنات الطعام الخاصة بهم والمتواجدة في السوق المُقام في حديقة أكاديمية شرطة دبي ويفتح أبوابه خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط، ويتميز هذا الموسم للسوق كذلك بتقديم مجموعة كبيرة من المعروضات، من الأزياء والقطع الفنية والأدوات المنزلية والمجوهرات والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات، فضلاً عن العروض الترفيهية والفنية والورش الحرفية وجلسات اليوغا في الهواء الطلق.

أما النسخة العاشرة من سوق "اتصالات إم أو تي بي" والمستمر حتى 29 يناير الجاري في حي دبي للتصميم، فتتميز بتصميمها الفريد الذي يحاكي المنطقة الصناعية في نيويورك، بينما يعد السوق فرصة مثالية للاطلاع على أحدث صيحات الموضة من الملابس الرجالية والنسائية وملابس الأطفال والمجوهرات، والمقدمة من أبرز المصممين من حول العالم، كذلك العطور ومستحضرات التجميل وغيرها، ضمن أجواء احتفالية تتضمن أعمالاً فنية وعروضاً موسيقية متنوعة، تضفي مزيداً من البهجة على تجربة التسوق الفريدة التي يتيحها السوق الذي يقدم كذلك أشهى الأطباق من خلال محطات الطعام المحلية والأكشاك المتواجدة فيه طيلة اليوم وعلى مدار الأسبوع.

وتُعد "أضواء دبي البريق المبهر" من أبهى فعاليات مهرجان دبي للتسوق إذ تقدم 10 مجسمات فنية ضوئية من تصميم فنانين عالميين في منطقة "سيتي ووك" حتى 29 يناير 2023. وتتميز القطع الفنية المعروضة ضمن الحدث بأضوائها المبهرة وألوانها الزاهية وتعرض للمرة الأولى في دبي، وكانت قد تم عرضها ضمن مهرجان أمستردام للضوء.

سكان دبي وزوارها أيضا على موعد مع الأضواء المبهرة ولكن هذه المرة ضمن تجربة تأخذهم إلى أعماق البحار من خلال فعالية "أضواء دبي.. عجائب البحر"، والمُقامة في منطقة وجهات النخيل المميزة في "ذا بوينت"، نخيل مول و"بالم ويست بيتش" حتى 29 يناير الجاري للاستمتاع بمجسمات ضوئية للمخلوقات البحرية مثل الدلافين وقنديل البحر كذلك تشكيلات الشعاب المرجانية الوردية.

ثقافة وفنون

ومن أبرز الفعاليات المعنية بالاحتفاء بالفنون والثقافة في المنطقة يُقام "مهرجان القوز للفنون"، في "السركال أفنيو" خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير الجاري ويتضمن العديد من المعارض وورش العمل المتخصصة. ويمكن اصطحاب الأصدقاء أو أفراد العائلة لمشاهدة العديد من المعارض التي تضم معروضات مختارة لفنانين من جميع أنحاء العالم، أو مشاهدة الأفلام السينمائية ليلاً . الأطفال كذلك لهم نصيب من المتعة في هذا المهرجان الذي يخصص لهم مساحات للأنشطة الخاصة بهم ما يسمح بقضاء يوم عائلي ممتع ومفيد في الهواء الطلق.

وتماشياً مع نهج دبي في تشجيع ممارسة الرياضة وتبنيها كأسلوب حياة بما يؤكد مكانة دبي كإحدى أكثر مدن العالم نشاطاً وممارسةً للرياضة، تحفل دبي خلال هذا الموسم بعدد من الفعاليات الرياضية المجتمعية التي يتم تنظيم جانب كبير منها خلال شهر يناير الجاري، الذي تضمن العديد من سباقات الجري المخصصة لمشاركة أفراد المجتمع وتشمل سباقات: ماي دبي وحي دبي للتصميم، وذا بوينت، دبي هاربور والخليج التجاري إضافة إلى ترايثلون ديرة وغيرها من الفعاليات المشابهة التي تجعل من دبي مدينة النشاط والسعادة.

تجدر الإشارة إلى أن حملة "#وجهات_دبي" التي أطلقها مجلس دبي للإعلام، ويقوم بتنفيذها "براند دبي" توفر معلومات وافية حول مختلف وجهات دبي الرئيسية وأبرز معالمها من خلال الموقع الإلكتروني، www.dubaidestinations.ae حيث يمكن الحصول على المزيد من الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بتلك الوجهات والتي تبرز أهم مميزاتها.

ويُصدر "براند دبي" أدلة إرشادية تفاعلية ضمن الحملة لتسليط الضوء على مواقع فريدة تتميز بها الإمارة خلال موسم الشتاء، ويتركز أغلبها في المناطق المفتوحة بما يتيح فرصة الاستمتاع بأجواء دبي المعتدلة في هذا الوقت من العام. وتضمنت الأدلة الرقمية العديد من الوجهات الرئيسية خلال الموسم بما في ذلك مواقع التنزه والتخييم في دبي، والأنشطة والتجارب الترفيهية التي يمكن الاستمتاع بها على أرض الإمارة أو في سمائها وكذلك في مياهها بمجموعة بالغة التنوع من الفعاليات والأنشطة.

وتستمر حملة "وجهات دبي" في موسمها الشتوي حتى فبراير المقبل لتشجيع المقيمين والزائرين على اكتشاف الأنشطة الترفيهية العديدة في دبي وتجربة العديد من المغامرات والأنشطة العائلية التي تجعل من المدينة وجهة شتوية مميزة.

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