«فلاي دبي» توسع شبكتها في كازاخستان باستئناف رحلات شيمكنت

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت فلاي دبي أنها ستستأنف رحلاتها إلى مطار شيمكنت الدولي من 28 فبراير، بواقع رحلتين أسبوعياً. ومع بدء الرحلات إلى شيمكنت، نمت شبكة فلاي دبي في كازاخستان إلى 3 وجهات، هي: ألماتي والعاصمة أستانا إضافة إلى شيمكنت.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: لطالما كانت كازاخستان سوقاً مهماً منذ أن أطلقنا عملياتنا أول مرة إلى ألماتي في عام 2014. وفي عام 2022، نقلنا ما يقرب من 300 ألف مسافر بين دولة الإمارات وكازاخستان بنمو بلغ 145 % مقارنة بعام 2019، ونتطلع إلى مزيد من العلاقات التجارية والثقافية مع بدء الرحلات إلى شيمكنت. وقال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: سعداء برؤية شبكتنا تنمو في كازاخستان التي نخدمها اليوم بواقع 22 رحلة أسبوعياً. ومع انضمام شيمكنت وجهتنا الثالثة سترتفع أعداد الرحلات إلى 26 رحلة أسبوعياً من فبراير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز