طيران الإمارات تجهز 50 طائرة A350 جديدة بالنطاق العريض عالي السرعة

المصدر: وام

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أعلنت طيران الإمارات عن عزمها توفير النطاق العريض الجديد عالي السرعة على 50 طائرة إيرباص A350 ومن المقرر أن تدخل الخدمة ضمن أسطولها في عام 2024.

وسيحسن النظام الجديد المدعوم من "جي إكس أفييشن GX Aviation" التابعة لشركة "إنمارسات Inmarsat" تجربة الركاب بشكل كبير مع اتصال محسّن وتغطية عالمية أكبر حتى على الرحلات الجوية فوق القطب الشمالي.

وستصبح طائرة الإيرباص A350 الأولى ضمن أسطول طيران الإمارات التي تستفيد من شبكة الأقمار الاصطناعية "غلوبال إكسبرس Global Xpress" التابعة لشركة إنمارسات والتي تشغل شبكة النطاق العريض الأولى والوحيدة المتوفرة عالميا ما يضمن للركاب الاستمتاع باتصال عالمي غير منقطع بغض النظر عن وجهاتهم.

وقال عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات إن تجربة تقديم ذات مستوى عالمي على متن الطائرة أمر بالغ الأهمية لطيران الإمارات ونحن نتفهم أهمية الاتصال بالإنترنت أثناء الرحلات الجوية وعملنا طوال سنوات بالتعاون مع إنمارسات وشركائنا من الموردين للتأكد من توفر الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi على جميع طائراتنا.

من جانبه ذكر وليام هووت مارشاند نائب الرئيس الأول للاتصالات على الطائرات في "إنمارسات أفييشن" عن سعادته بانضمام طيران الإمارات إلى عائلة جي إكس أفييشن وسيكون هذا أول أسطول لطيران الإمارات يتم تجهيزه بنظامنا المتطور الذي يحظى بميزة جيدة لتلبية توقعات الركاب المتزايدة حول تجربة رقمية على متن الطائرة ما يوفر اتصالاً عالي السرعة مع تغطية عالمية غير منقطعة عبر جميع مسارات الرحلات الجوية حتى فوق القطب الشمالي كما تطلع إلى العمل مع طيران الإمارات على إطلاق مبتكرات أخرى تبني على تاريخها الممتاز في تقديم أفضل تجربة ركاب في فئتها".

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