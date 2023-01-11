«الاتحاد للطيران»: رحلاتنا إلى الولايات المتحدة مستمرة ولم تتأثر بالعطل التقني

المصدر: وام

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أكدت "الاتحاد للطيران" أن رحلاتها الموجودة في الجو تواصل التحليق إلى وجهاتها في الولايات المتحدة الأمريكية ولم تتأثر بالعطل التقني.

وأضافت “الاتحاد للطيران” أنها تدرك وجود عطل تقني أثر على جميع رحلات شركات الطيران في أمريكا الشمالية.

وتابعت الناقلة: “في الوقت الحالي لم يؤثر هذا العطل على عملياتنا التشغيلية وتواصل رحلاتنا الموجودة في الجو بالتحليق إلى وجهاتها في الولايات المتحدة الأمريكية، ونستعد لتشغيل رحلات المغادرة هذا المساء كالمعتاد”.

وأكدت "الاتحاد للطيران" أنها تراقب الوضع عن كثب وتعمل على إخطار المسافرين في حال أي تغيير.

وكان عطل فني أصاب نظام إدارة الطيران الفيدرالية، اليوم، أدى إلى تعطيل كل الرحلات الجوية عبر الولايات المتحدة، وتراوح تأثيرات التعطيل بين التأجيل والإلغاء.

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