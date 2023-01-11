84.6 % زيادة في حركة المسافرين بالشرق الأوسط خلال نوفمبر

المصدر: جنيف - البيان

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أظهرت إحصاءات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» استمرار تعافي قطاع السفر الجوي، مشيراً إلى أن شركات الطيران في الشرق الأوسط سجّلت زيادة على أساس سنوي بنسبة 84.6 % في حركة المسافرين في نوفمبر 2022.

وارتفع إجمالي حركة السفر الجوي بنسبة 41.3 % في نوفمبر 2022 مقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق، بينما وصل إجمالي حركة المسافرين حول العالم إلى 75.3 % من المستويات المسجلة في نوفمبر 2019.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» تعليقاً على هذا الموضوع: «تؤكد نتائج حركة المسافرين في نوفمبر إقبالهم الملحوظ على السفر بعد تخفيف قيود حركة السفر، ولكن للأسف نلاحظ من خلال ردود الفعل تجاه استئناف الصين أنشطة السفر الدولي في شهر يناير أن العديد من الحكومات ما زالت تضفي الطابع السياسي على الجانب العلمي عندما يتعلق الأمر بـ«كوفيد 19» والسفر، حيث أكد علماء الأوبئة والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها وجهات أخرى أن إعادة فرض تدابير فحوصات «كوفيد 19» على المسافرين القادمين من الصين لن يكون له أثر يذكر على جهود احتواء الفيروس الذي بات منتشراً في جميع أنحاء العالم. كما يتعارض احتجاج الصين على هذه السياسات مع اشتراطاتها الخاصة بإجراء فحوصات قبل السفر على جميع المسافرين باتجاه الصين. ويجب على الحكومات أن تركز على استخدام الأدوات المتاحة للتعامل مع جائحة «كوفيد 19» بكفاءة، بما في ذلك تحسين اللقاحات والتدابير العلاجية، بدلاً من تكرار السياسات التي أثبتت فشلها مراراً وتكراراً على مدى الأعوام الثلاثة الماضية».

وواصلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ تسجيل أقوى النتائج على أساس سنوي، حيث سجلت جميع المناطق نتائج إيجابية بالمقارنة مع العام السابق. ووصلت إيرادات الركاب لكل كيلومتر للرحلات الدولية في شهر نوفمبر 2022 إلى 73.7 % من مستويات نوفمبر 2019.

وحققت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 373.9 % في حركة المسافرين خلال نوفمبر 2022 قياساً بالشهر ذاته من العام السابق، لتسجل المعدل الأعلى على أساس سنوي بين جميع المناطق، كما زادت السعة بنسبة 159.2 % وعامل الحمولة بواقع 35.9 نقطة مئوية إلى 79.2 %.

وحققت شركات الطيران الأوروبية زيادة بنسبة 45.3 % في حركة المسافرين في نوفمبر 2022 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2021، بينما ارتفعت السعة بنسبة 25.1 %، وازداد عامل الحمولة بواقع 11.6 نقطة مئوية إلى 83.6 %، وهو الأعلى بين جميع المناطق.

وشهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية تحسناً بنسبة 69.9 % في حركة المسافرين مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، بينما ارتفعت السعة بنسبة 45.5 %، وازداد عامل الحمولة بواقع 11.6 نقطة مئوية إلى 81 %.

وسجّلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 84.6 % في حركة المسافرين في نوفمبر 2022 مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق. وارتفعت السعة في نوفمبر بنسبة 45.4 % قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وعامل الحمولة بواقع 16.5 نقطة مئوية إلى 77.7 %.

وحققت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعاً في حركة المسافرين بنسبة 59.2 % في نوفمبر الماضي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021، بينما زادت السعة بنسبة 55.6 %، وعامل الحمولة بواقع 1.9 نقطة مئوية ليبلغ 82.9 %.

وسجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعاً بنسبة 83.5 % في إيرادات الركاب لكل كيلومتر خلال نوفمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت السعة في نوفمبر بنسبة 48.4 %، وازداد عامل الحمولة بواقع 14.2 نقطة مئوية إلى 74.3 %، وهي النسبة الأدنى بين جميع المناطق.

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