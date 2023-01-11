الرئيس الأمريكي يطلب فتح تحقيق بشأن تعليق الرحلات الجوية المغادرة

المصدر: البيان

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طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم، بفتح تحقيق لمعرفة أسباب توقف حركة الطيران لجميع الرحلات الداخلية المغادرة من الولايات المتحدة.

وأعلن البيت الأبيض الأربعاء عدم وجود أدلة على هجوم إلكتروني "في هذه المرحلة" في ما يخص عطل الكمبيوتر الذي دفع السلطات الأمريكية إلى تعليق كل الرحلات الداخلية المغادرة الأربعاء، مؤكداً إطلاع الرئيس جو بايدن على المستجدات.

وكتبت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في تغريدة "أطلع وزير النقل الرئيس هذا الصباح على عطل نظام هيئة الطيران الفدرالية. لا يوجد دليل على هجوم إلكتروني في هذه المرحلة، لكن الرئيس طلب من وزارة النقل إجراء تحقيق كامل في الأسباب. وستقدم إدارة الطيران الفدرالية تحديثا للمعلومات بشكل منتظم".

وكانت إدارة الطيران الأمريكية طلبت من شركات الطيران تأخير كل رحلات السفر من أمريكا حتى الساعة 1400 بتوقيت جرينتش على الأقل بسبب عطل فني.

وأضاف البيان أن "هيئة الطيران المدني الأمريكي أمرت شركات الطيران بتعليق جميع الرحلات الداخلية المغادرة حتى الساعة 9,00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة(14,00 بتوقيت غرينتش) للتأكيد من سلامة معلومات الطيران ومعايير الأمان".

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن العطل الفني أصاب نظام إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة الطيران إنها تعمل على إصلاح العطل في النظام المعروف باسم (NOTAM)، الذي يعمل على تحذير الطيارين من المخاطر المحتملة طوال مسار الرحلة .

ونتيجة الخلل، تم تأجيل 1162 رحلة داخل الولايات المتحدة أو متجهة نحوها أو مغادرة منها، بحسب موقع تتبع الرحلات (FlightAware)، كما تم إلغاء 94 رحلة أخرى.

وأضافت الإدارة أنها تجري "فحوص التحقق النهائية وإعادة تحميل النظام حاليا"، مؤكدة تأثر "جميع العمليات في المجال الجوي الوطني (الأميركي)" نتيجة العطل.

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