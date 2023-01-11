أمريكا: "لا أدلة" على هجوم الكتروني بشأن تعليق الرحلات الجوية

المصدر: أ ف ب

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أعلن البيت الأبيض الأربعاء عدم وجود أدلة على هجوم إلكتروني "في هذه المرحلة" في ما يخص عطل الكمبيوتر الذي دفع السلطات الأمريكية إلى تعليق كل الرحلات الداخلية المغادرة الأربعاء، مؤكداً إطلاع الرئيس جو بايدن على المستجدات.

وكتبت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في تغريدة "أطلع وزير النقل الرئيس هذا الصباح على عطل نظام هيئة الطيران الفدرالية. لا يوجد دليل على هجوم إلكتروني في هذه المرحلة، لكن الرئيس طلب من وزارة النقل إجراء تحقيق كامل في الأسباب. وستقدم إدارة الطيران الفدرالية تحديثا للمعلومات بشكل منتظم".

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