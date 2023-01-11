بايدن: بإمكان الطائرات الهبوط بسلام في الولايات المتحدة

المصدر: البيان

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه بإمكان الطائرات الهبوط بسلام في الولايات المتحدة وأنه لا يعرف سبب الخلل الفني .

وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بفتح تحقيق في أسباب توقف حركة الطيران.

وكانت إدارة الطيران الأمريكية طلبت من شركات الطيران تأخير كل رحلات السفر من أمريكا حتى الساعة 1400 بتوقيت غرينتش على الأقل بسبب عطل فني.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن العطل الفني أصاب نظام إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة الطيران إنها تعمل على إصلاح العطل في النظام المعروف باسم (NOTAM)، الذي يعمل على تحذير الطيارين من المخاطر المحتملة طوال مسار الرحلة وفق سكاي نيوز.

ونتيجة الخلل، تم تأجيل 1162 رحلة داخل الولايات المتحدة أو متجهة نحوها أو مغادرة منها، بحسب موقع تتبع الرحلات (FlightAware)، كما تم إلغاء 94 رحلة أخرى.

وأضافت الإدارة أنها تجري "فحوص التحقق النهائية وإعادة تحميل النظام حاليا"، مؤكدة تأثر "جميع العمليات في المجال الجوي الوطني (الأميركي)" نتيجة العطل.

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