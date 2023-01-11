البيت الأبيض: بايدن على دراية بالعطل الفني في نظام إدارة الطيران الاتحادي

المصدر: البيان

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أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن على دراية بالعطل الفني في نظام إدارة الطيران الاتحادي ولا دليل على أن السبب هجوم إلكتروني.

طلبت إدارة الطيران الأمريكية من شركات الطيران تأخير كل رحلات السفر من أمريكا حتى الساعة 1400 بتوقيت غرينتش على الأقل بسبب عطل فني.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن العطل الفني أصاب نظام إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة الطيران إنها تعمل على إصلاح العطل في النظام المعروف باسم (NOTAM)، الذي يعمل على تحذير الطيارين من المخاطر المحتملة طوال مسار الرحلة وفق سكاي نيوز.

ونتيجة الخلل، تم تأجيل 1162 رحلة داخل الولايات المتحدة أو متجهة نحوها أو مغادرة منها، بحسب موقع تتبع الرحلات (FlightAware)، كما تم إلغاء 94 رحلة أخرى.

وأضافت الإدارة أنها تجري "فحوص التحقق النهائية وإعادة تحميل النظام حاليا"، مؤكدة تأثر "جميع العمليات في المجال الجوي الوطني (الأميركي)" نتيجة العطل.

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