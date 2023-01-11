فلاي دبي توسع شبكتها في كازاخستان بإطلاق رحلاتها الى شيمكنت

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت فلاي دبي اليوم انها ستستأنف رحلاتها إلى مطار شيمكنت الدولي (CIT) اعتباراً من 28 فبراير وبواقع رحلتين أسبوعياً.

ومع بدء الرحلات إلى شيمكنت، نمت شبكة فلاي دبي في كازاخستان إلى ثلاث وجهات وهي ألماتي والعاصمة أستانا اضافة الى شيمكنت.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "لطالما كانت كازاخستان سوقًا مهمًا منذ أن أطلقنا عملياتنا لأول مرة إلى ألماتي في عام 2014. في عام 2022، نقلنا ما يقرب من 300 الف مسافر بين دولة الإمارات وكازاخستان بنمو بلغ 145٪ مقارنة مع عام 2019، ونحن نتطلع إلى مزيد من العلاقات التجارية والثقافية مع بدء الرحلات إلى شيمكنت ".

تتمتع دولة الإمارات وكازاخستان بتاريخ طويل من العلاقات التجارية حيث يتعاونان معًا في العديد من القطاعات الاقتصادية بما في ذلك التعدين والزراعة والنفط والغاز والبناء.

وتعليقًا على إطلاق الرحلات الى شيمكنت، قال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "نحن سعداء لرؤية شبكتنا تنمو في كازاخستان التي نخدمها اليوم بواقع 22 رحلة اسبوعيا. ومع انضمام شيمكنت كوجهتنا الثالثة سترتفع اعداد الرحلات الى 26 رحلة أسبوعيا اعتبارًا من فبراير مما يوفر لعملائنا في كازاخستان خيارات مرنة لاستكشاف الإمارات وما بعدها".



وتعد شيمكنت ثالث أكبر مدينة في كازاخستان بعد ألماتي وأستانا وهي مركز ثقافي رئيس يتميز بالبازارات والعمارة القديمة والمناظر الطبيعية.

ومع انطلاق رحلات شيمكنت توسع فلاي دبي شبكتها في منطقة آسيا الوسطى إلى عشر وجهات، مما يوفر للمسافرين من دولة الإمارات المزيد من الخيارات للسفر. وتشمل شبكة وجهات الناقلة في اسيا الوسطى ألماتي، عشق أباد، أستانا، بيشكيك، دوشانبي، نمنكان، أوش، سمرقند، شيمكنت، طشقند.

تفاصيل الرحلات

ستعمل الرحلات بين مبنى المسافرين رقم 2 بمطار دبي الدول ومطار شيمكنت الدولي بواقع مرتين في الأسبوع. وستكون وجهة شيمكنت ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات، مما يوفر للركاب المزيد من الخيارات للسفر عبر مركز الطيران الدولي في دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز