الاتحاد للطيران تستعد لاستضافة اجتماع فريق العمل بـ «كارجو آي كيو»

المصدر: وام

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أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، عن عزمها استضافة أول اجتماع لفريق العمل الخاص بمجموعة كارجو آي كيو لعام 2023 في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويشهد الاجتماع مشاركة ما يزيد عن 40 من الحضور فضلاً عن الأعضاء المشاركين من خلال الإنترنت، حيث يستكشف كيفية مساهمة معايير القطاع والأدوات الرقمية في تعزيز كفاءة عمليات الشحن الجوي.

وتُعد كارجو آي كيو مجموعة مصلحة تابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي حيث تسعى إلى وضع معايير الجودة لقطاع الشحن الجوي العالمي وضمان تطبيقها فيما يحرص أعضاء مجتمع كارجو آي كيو متعدد الأطراف على التعاون لأجل مواصلة تحسين تجربة عملاء الشحن الجوي.

وقال توماس شورمان، رئيس عمليات الشحن والتسليم في الاتحاد للشحن: "تلتزم الاتحاد للشحن، بصفتها عضواً في مجموعة كارجو آي كيو، بمنح عملائها أعلى مستويات الخدمات التي تلبي وتتجاوز تطلعاتهم. وتعتمد كارجو آي كيو ونظام إدارة الجودة المتميز الخاص بها أفضل المعايير العالمية في القطاع، ما يضمن لها تعزيز الشفافية وتقديم المستوى الأمثل في أفضل الممارسات التي تعود بالفائدة على كامل قطاع الشحن الجوي. وتؤكد استضافة الاتحاد للشحن أول اجتماعات فريق العمل الخاص بمجموعة كارجو آي كيو لهذا العام والمشاركة فيه على التزام الشركة بأقصى درجات الجودة".

وقام الفريق الإداري في كارجو آي كيو بإعداد جدول أعمال لـ 13 اجتماعاً والتي تبحث في مجموعة من المواضيع، لتحسين العمليات وتنفيذ خدمات النقل البري وبروتوكول الرعاية وخدمات التوصيل إلى المنازل والبيانات الذكية وغيرها.

ومن جهته، قال لوثر موهل، المدير التنفيذي لمجموعة كارجو آي كيو: "نبذل جهوداً دؤوبة للارتقاء بمستويات الجودة في القطاع، لذا سيرسل أعضاء كارجو آي كيو خبراءهم إلى أبوظبي للمشاركة في أسبوع كامل من المناقشات المتعمقة حول سبل تحسين المنهجية واللوائح التنظيمية لدى المجموعة.

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