«الفطيم دي سي للطيران» تعزز إسطولها المُدار بطائرة «جلوبال 7500»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الفطيم دي سي للطيران عن تعزيز أسطولها من الطائرات التي تقوم بإدارتها، بإضافة طائرة جديدة من طراز بومباردييه جلوبال 7500. وستقوم الشركة بتشغيل هذه الطائرة الجديدة بالنيابة عن مالكها. وبإضافة هذه الطائرة، يرتفع العدد الإجمالي للطائرات المُدارة لدى شركة الفطيم دي سي للطيران إلى تسع طائرات. وسوف تتمركز الطائرة الجديدة في القاعدة الرئيسية للشركة في مطار آل مكتوم الدولي.

ويتضمن عقد الإدارة قيام شركة الفطيم دي سي للطيران بتوفير خدمات إدارة تشغيلية كاملة للطائرة، وأنشطة منظمة إدارة صلاحية الطيران المستمرة (CAMO)، وحظيرة وقوف، ومناولة قاعدة العمليات الثابتة، وذلك في منشآتها في مطار آل مكتوم الدولي، فضلًا عن تقديم خدمات الصيانة للطائرة.

وقال هولجر أوستهايمر، مدير عام شركة الفطيم دي سي للطيران: "نحتفل هذا العام بمرور 10 سنوات على إطلاق عملياتنا، ونحن سعداء للغاية بأن نحتفل بهذه المناسبة بالتزامن مع إضافة طائرة جلوبال 7500 إلى أسطول الطائرات التي نديرها. وتعد إضافة الطائرة الجديدة هذه شهادة قوية على خبرتنا وقدرتنا على تقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائنا، مما يؤكد على رسالتنا في وضع العميل في صميم كل ما نقوم به".

وتتمتع طائرة جلوبال 7500 بمدى طيران رائد في الصناعة يبلغ 7,700 ميل بحري، وسرعة قصوى تصل إلى 0.925 ماخ، فضلاً عن قدرتها على الإقلاع من مدرج قصير. كما أنها طائرة رجال الأعمال الوحيدة التي تستطيع استيعاب أربع مساحات معيشة بالحجم الكامل، وجناح مخصص لطاقم الطائرة ومطبخ.

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