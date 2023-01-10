154 % نمو طلب الوجبات النباتية على رحلات طيران الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

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واصلت مبادرة «فيغانيواري» لتعزيز النظام الغذائي النباتي، التي نشأت في المملكة المتحدة في 2014، استقطاب مزيد من الاهتمام عبر العالم. وسجلت طيران الإمارات نمواً بنسبة 154% في الطلب على الوجبات النباتية المقدمة على الطائرات بين عامي 2021 و2022، كما قدّمت أكثر من 280 ألف وجبة نباتية على الرحلات خلال عام 2022.

وتوفر طيران الإمارات وجبات نباتية منذ تسعينيات القرن الماضي، وتقدم حالياً أكثر من 180 وصفة تلبي متطلبات الركاب النباتيين أو أولئك الراغبين في وجبة صحية على متن الطائرة. وتركزت المتطلبات النباتية في البداية على خطوط محددة، مثل أديس أبابا، أو عبر شبه القارة الهندية حيث تشجع المعتقدات المتعددة السائدة على اتباع نظام غذائي نباتي. إلا أن الأطباق النباتية اكتسبت، على مدار السنوات القليلة الماضية، شعبية سريعة لدى ركاب الرحلات إلى الولايات المتحدة وأستراليا وبعض الوجهات الأوروبية والمملكة المتحدة. كما تشمل الوجهات التي تشهد اهتماماً متزايداً بالوجبات النباتية في الآونة الأخيرة كلاً من بيروت والقاهرة وتايبيه.

وبالإضافة إلى الوجبات النباتية المنوعة في جميع الدرجات، قدمت طيران الإمارات على رحلاتها أكثر من 195 ألف طبق حلوى نباتية في عام 2022. ويمكن للعملاء المسافرين على رحلات طيران الإمارات في جميع درجات السفر، ومستخدمي الصالات الخاصة في المطارات طلب وجبات نباتية حتى 24 ساعة قبل المغادرة. كما تتضمن خيارات قائمة الطعام الرئيسية على خطوط مختارة وجبات نباتية.

استثمار

صُنّفت طيران الإمارات على أنها أفضل ناقلة للمسافرين النباتيين في العديد من استطلاعات الرأي على المواقع الشبكية المتخصصة، بما فيها VegNews. واستثمرت طيران الإمارات في تطوير قائمة نباتية جديدة في الدرجتين الأولى والأعمال خلال 2022 لمنافسة المطاعم الشهيرة في هذا المجال، وأمضت عاماً في التطوير في «الإمارات لتموين الطائرات»، أكبر منشأة من نوعها في العالم، وتضم 11 ألف موظف وطهاة عالميين من 69 جنسية وتقدم ما يصل إلى 225 ألف وجبة يومياً. وكانت القائمة محوراً للعديد من العروض التقديمية وجلسات التذوق، وتضمّنت مشاركة طهاة متخصصين من الصينيين والهنود والعرب، لإبداع مجموعة واسعة من النكهات والقوام. وضمت لجان التذوق طهاة نباتيين وغير نباتيين، بالإضافة إلى أعضاء فريق التطوير، لضمان اتباع نهج شامل.

مكونات صحية

تحظى فوائد الخيارات النباتية باهتمام متزايد من قبل العملاء المهتمين بالصحة الذين قد لا يعرّفون أنفسهم على أنهم نباتيون، ولكنهم يلجؤون أحياناً إلى خيارات أخف لتعزيز أسلوب حياتهم. والخيارات النباتية على طيران الإمارات غنية بالخضروات والفواكه، التي يوفرها موردون في الإمارات، بما في ذلك الكيل والخس من «بستانك»، أكبر مزرعة رأسية للزراعة المائية في العالم، وهي استثمار مشترك بقيمة 40 مليون دولار من خلال «الإمارات لتموين الطائرات». وتُزرع منتجات «بستانك» بدون استخدام مبيدات حشرية أو مبيدات أعشاب أو مواد كيميائية. ويستمتع ركاب الدرجتين الأولى والأعمال بالخضار الورقية الطازجة في بعض الأطباق، بما في ذلك الخس والجرجير وخضروات السلطة والسبانخ.

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